Сразу несколько авиамаршрутов из Иркутска вошли в список субсидированных

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров утвердил перечень маршрутов – они будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов в 2024 году, среди них есть рейсы и из Иркутска. Подробности сообщаются в документации на сайте ведомства.

В списке маршрут Благовещенск – Иркутск, который будет совершаться 1-2 раза в неделю весь следующий год. Из Иркутска в Нерюнгри и Талкан транспорт будет летать трижды в неделю, в Читу – четыре, все рейсы выполнит авиакомпания «ИрАэро».

Кроме того, раз в неделю будет полет в Полярный на транспорте авиакомпании «Алроса», семь раз в неделю машины «Сибири» полетят в Улан-Удэ.

Общее количество всех выполняемых рейсов по субсидируемым маршрутам составит почти 39 тысяч. Они затронут более 80 аэропортов во всех восьми федеральных округах страны.