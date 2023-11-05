Новости

Сразу несколько авиамаршрутов из Иркутска вошли в список субсидированных

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров утвердил перечень маршрутов – они будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов в 2024 году, среди них есть рейсы и из Иркутска. Подробности сообщаются в документации на сайте ведомства.

В списке маршрут Благовещенск – Иркутск, который будет совершаться 1-2 раза в неделю весь следующий год. Из Иркутска в Нерюнгри и Талкан транспорт будет летать трижды в неделю, в Читу – четыре, все рейсы выполнит авиакомпания «ИрАэро».

Кроме того, раз в неделю будет полет в Полярный на транспорте авиакомпании «Алроса», семь раз в неделю машины «Сибири» полетят в Улан-Удэ.

Общее количество всех выполняемых рейсов по субсидируемым маршрутам составит почти 39 тысяч. Они затронут более 80 аэропортов во всех восьми федеральных округах страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде
«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ
«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес