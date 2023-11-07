Иркутская область заняла 5 место в России по доступности арендного жилья

В регионе его могут позволить 62% семей.

Место Регион Доступность жилья в % Доход для жизни с арендой в тыс. руб. 5 Иркутская область 62,6 89,8 9 Новосибирская область 61 86 23 Красноярский край 55,2 99,3 69 Республика Бурятия 39,2 97,9

Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, в двенадцати регионах более 60% семей, состоящих из двух работающих и двух детей, могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне повседневное потребление. Для сравнения: в 2022 году высокой доступностью характеризовались шесть регионов, а в исследовании 2021 года – три региона. Таким образом, в целом результат 2023 года является достаточно хорошим, отмечают эксперты.

Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Кемеровская область c долей 70,2%. Для аренды квартиры и базовых расходов в этом регионе, по оценкам РИА Новости, необходимо порядка 75 тысяч рублей в месяц на семью из четырех человек. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Республика Татарстан с долями в 68,3% и 65,8% соответственно. Тут бюджет семей из четырех человек для комфортной аренды жилья должен превышать 105 и 75 тысяч рублей в месяц соответственно.

Также в число регионов-лидеров с долей семей, превышающей 60%, входят:

Ленинградская обл. (63,3%),

Иркутская обл. (62,6%),

Белгородская обл. (62,2%),

Нижегородская обл. (61,7%),

Сахалинская обл. (61,3%),

Новосибирская обл. (61,0%),

Липецкая обл. (60,6%),

Архангельская обл. (60,3%),

Ямало-Ненецкий автономный округ (60,1%).

Составители рейтинга обращают внимание на то, что в отличие от прошлых лет, когда в лидерах доминировали в основном северные регионы с высокими зарплатами, в текущем году ситуация в географическом плане достаточно пестрая.

Тот факт, что в число лидеров входит второй столичный регион России, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, по мнению аналитиков РИА Новости, отчасти связано со строительным бумом последних лет, а также с хорошим уровнем зарплат в Санкт-Петербурге.

При этом несмотря на схожие условия, строительный бум и высокие зарплаты, в московском регионе ситуация с арендой заметно сложнее. Москва в данном рейтинге занимает 28-е место, а Московская область – на 45-м месте, что во многом объясняется высокими ставками аренды.

Кроме двенадцати вышеназванных регионов еще в 28 других субъектах РФ показатель доступности находится на уровне выше среднего по стране (50,5%). Этот уровень доступности аренды аналитики называют также очень неплохим.