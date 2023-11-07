Иркутская область заняла 5 место в России по доступности арендного жилья

В регионе его могут позволить 62% семей.
|
Место
|
Регион
|
Доступность жилья в %
|
Доход для жизни с арендой в тыс. руб.
|
5
|
Иркутская область
|
62,6
|
89,8
|
9
|
Новосибирская область
|
61
|
86
|
23
|
Красноярский край
|
55,2
|
99,3
|
69
|
Республика Бурятия
|
39,2
|
97,9
Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, в двенадцати регионах более 60% семей, состоящих из двух работающих и двух детей, могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне повседневное потребление. Для сравнения: в 2022 году высокой доступностью характеризовались шесть регионов, а в исследовании 2021 года – три региона. Таким образом, в целом результат 2023 года является достаточно хорошим, отмечают эксперты.
Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Кемеровская область c долей 70,2%. Для аренды квартиры и базовых расходов в этом регионе, по оценкам РИА Новости, необходимо порядка 75 тысяч рублей в месяц на семью из четырех человек. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Республика Татарстан с долями в 68,3% и 65,8% соответственно. Тут бюджет семей из четырех человек для комфортной аренды жилья должен превышать 105 и 75 тысяч рублей в месяц соответственно.
Также в число регионов-лидеров с долей семей, превышающей 60%, входят:
- Ленинградская обл. (63,3%),
- Иркутская обл. (62,6%),
- Белгородская обл. (62,2%),
- Нижегородская обл. (61,7%),
- Сахалинская обл. (61,3%),
- Новосибирская обл. (61,0%),
- Липецкая обл. (60,6%),
- Архангельская обл. (60,3%),
- Ямало-Ненецкий автономный округ (60,1%).
Составители рейтинга обращают внимание на то, что в отличие от прошлых лет, когда в лидерах доминировали в основном северные регионы с высокими зарплатами, в текущем году ситуация в географическом плане достаточно пестрая.
Тот факт, что в число лидеров входит второй столичный регион России, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, по мнению аналитиков РИА Новости, отчасти связано со строительным бумом последних лет, а также с хорошим уровнем зарплат в Санкт-Петербурге.
При этом несмотря на схожие условия, строительный бум и высокие зарплаты, в московском регионе ситуация с арендой заметно сложнее. Москва в данном рейтинге занимает 28-е место, а Московская область – на 45-м месте, что во многом объясняется высокими ставками аренды.
Кроме двенадцати вышеназванных регионов еще в 28 других субъектах РФ показатель доступности находится на уровне выше среднего по стране (50,5%). Этот уровень доступности аренды аналитики называют также очень неплохим.