Половина из топ-20 популярных авто с пробегом в октябре подорожала в среднем на 3-5%

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Автохаб проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в октябре 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Половина из топ-20 популярных машин во втором месяце осени возобновили процесс подорожания. Лидером по росту цены стал седан Mercedes-Benz E-класса (5,5 миллиона руб., +5,3% к сентябрю). Больше, чем на 3% подорожали популярные «корейцы», Toyota LC300 и три модели Lada – Largus, Granta и Vesta. В то же время колебания цен у 10 моделей оказались достаточно незначительными – ограничились диапазоном плюс-минус 2%.

После августовского взлета объемов бизнеса осенью количество сделок в сегменте вторичных автомобилей практически вернулось к уровням июня-июля. Однако на рынке сохраняется дефицит свежих трехлетних автомобилей, продолжается снижение доверия к рублю из-за немалых темпов реальной инфляции. Тем, кто предлагает свой товар на автомобильных маркетплейсах, это позволяет по-прежнему увеличивать цены.

Так, в октябре сразу три модели подорожали в среднем на 5% относительно сентября. Больше других прибавил седан Mercedes-Benz E. В бизнес-классе этот автомобиль долгие годы оставался одним из самых популярных в сегменте престижных марок. С марта 2022 года его производство в России было остановлено, а поступления по каналам параллельного импорта стали носить эпизодический характер. Тем не менее за счет стабилизации курса рубля в конце 2022 г. - начале 2023 г. средняя цена трехлетнего E-класса на нашем рынке временами опускалась ниже четырех млн рублей. В нынешних реалиях о таком прайсе можно окончательно забыть. В октябре эту машину выставляли на классифайдах в среднем за 5,48 млн рублей, что на 5,3% больше, чем в сентябре, и на 38% больше, чем за эту же машину просили в январе 2023 года.

Масштабы роста цен на модели Hyundai Creta и Lada Largus традиционно более скромные. Однако в процентном соотношении их подорожание лишь немногим меньше, чем у «штутгартца». Средняя цена корейского кроссовера в трехлетнем возрасте поднялась в октябре до 2,1 млн рублей (+4,9% к сентябрю). О том, что в январе он стоил чуть больше 1,5 млн рублей, лучше тоже не вспоминать.

Замкнувшая тройку лидеров нашего рейтинга Lada Largus впервые в своей хронологии цен превысила уровень в 1,3 млн рублей. АвтоВАЗ так и не смог начать в текущем году массовое производство этой модели, обещая теперь сделать это в 2024 г. К такому же уровню в 1,3 млн активно приближается и Lada Vesta. Но здесь рост цен обусловлен подорожанием той же модели на рынке новых автомобилей. За октябрь оно составило 83-91 тысячу рублей. Тот же фактор играет главную роль и в ценообразовании еще одной Lada – Granta (890 тыс. руб., + 3,7% к сентябрю).

В числе моделей, подорожавших за второй осенний месяц на 3-4%, оказались также некогда бюджетные «корейцы»: Kia Rio (1,64 млн руб.,) и Hyundai Solaris (1,59 млн руб.), любимцы региональных и московских таксистов Renault Logan (1,16 млн руб.) и Skoda Octavia (2,16 млн руб.) и чистокровный японец – универсальный вседорожник Toyota Land Cruiser 300 (8,8 млн руб.).

В то же время колебания цен у десяти моделей из топ-20 оказались достаточно незначительными, ограничившись диапазоном в плюс-минус 2%. В число этих машин вошли две BMW (седан 5-серии и кроссовер X5), две Toyota (паркетник RAV-4 и седан Camry), по паре Hyundai (Santa Fe, Tucson) и Nissan (Qashqai, X-Trail), а также Renault Duster и Kia Sportage.

«Как мы и прогнозировали, цены в октябре пришли в более заметно движение и не смогли сохранить тренд по сентябрьскому относительному затишью. По большинству популярных иномарок такая тенденция наверняка сохранится и в ноябре. Наполнение рынка свежими машинами западных брендов по-прежнему недостаточно. Кроме того, введением все новых налоговых ограничений в части импорта как новых, так и подержанных машин правительство недвусмысленно дает понять, что будет пытаться продолжать развивать объемы отечественного авторитейла за счет внутреннего производства. Разве что Lada, топовые модели которой уже вступили в прямую ценовую конкуренцию с бюджетными седанами из Китая, едва ли сможет продолжать такую же агрессивную ценовую политику в ноябре. И то только в том случае, если тренд стабилизации курса рубля к доллару сохранится», – Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто».

Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в октябре 2023 года

№ Марка и модель Октябрь 22 Сентябрь 23 Октябрь 23 Октябрь 23 / Сентябрь 23 1 Mercedes-Benz E 4 199 937 5 187 119 5 477 964 5,3% 2 Hyundai Creta 1 681 336 2 003 774 2 106 817 4,9% 3 Lada Largus 1 058 365 1 246 268 1 305 363 4,5% 4 Lada Granta 701 493 856 898 890 061 3,7% 5 Kia Rio 1 352 893 1 577 306 1 635 594 3,6% 6 Hyundai Solaris 1 316 845 1 534 620 1 590 836 3,5% 7 Toyota LC300 8 105 303 8 517 043 8 820 599 3,4% 8 Lada Vesta 1 105 614 1 229 182 1 272 105 3,4% 9 Renault Logan 888 128 1 126 734 1 163 676 3,2% 10 Skoda Octavia 1 845 779 2 106 345 2 160 860 2,5% 11 BMW 5 4 566 793 5 528 259 5 640 091 2,0% 12 Toyota RAV4 3 232 068 3 633 296 3 694 638 1,7% 13 Renault Duster 1 511 452 1 850 149 1 873 221 1,2% 14 Toyota Camry 2 881 922 3 385 305 3 426 029 1,2% 15 Hyundai Santa Fe 3 659 103 3 812 241 3 838 510 0,7% 16 Hyundai Tucson 2 945 011 3 167 854 3 160 167 -0,2% 17 BMW X5 7 735 349 10 354 419 10 305 248 -0,5% 18 Nissan Qashqai 1 919 327 1 912 791 1 900 143 -0,7% 19 Читайте также: Первые проблемы со сбытом появились у ряда китайских автобрендов в октябре Падение продаж новых машин на 5-7% можно ожидать в ноябре Nissan X-Trail 2 414 138 2 863 274 2 835 163 -1,0% 20 Kia Sportage 2 572 252 3 228 951 3 175 979 -1,7%

Источник данных: компания Автохаб