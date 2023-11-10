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Половина из топ-20 популярных авто с пробегом в октябре подорожала в среднем на 3-5%

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Автохаб проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в октябре 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Половина из топ-20 популярных машин во втором месяце осени возобновили процесс подорожания. Лидером по росту цены стал седан Mercedes-Benz E-класса (5,5 миллиона руб., +5,3% к сентябрю). Больше, чем на 3% подорожали популярные «корейцы», Toyota LC300 и три модели Lada – Largus, Granta и Vesta. В то же время колебания цен у 10 моделей оказались достаточно незначительными – ограничились диапазоном плюс-минус 2%.

После августовского взлета объемов бизнеса осенью количество сделок в сегменте вторичных автомобилей практически вернулось к уровням июня-июля. Однако на рынке сохраняется дефицит свежих трехлетних автомобилей, продолжается снижение доверия к рублю из-за немалых темпов реальной инфляции. Тем, кто предлагает свой товар на автомобильных маркетплейсах, это позволяет по-прежнему увеличивать цены.

Так, в октябре сразу три модели подорожали в среднем на 5% относительно сентября. Больше других прибавил седан Mercedes-Benz E. В бизнес-классе этот автомобиль долгие годы оставался одним из самых популярных в сегменте престижных марок. С марта 2022 года его производство в России было остановлено, а поступления по каналам параллельного импорта стали носить эпизодический характер. Тем не менее за счет стабилизации курса рубля в конце 2022 г. - начале 2023 г. средняя цена трехлетнего E-класса на нашем рынке временами опускалась ниже четырех млн рублей. В нынешних реалиях о таком прайсе можно окончательно забыть. В октябре эту машину выставляли на классифайдах в среднем за 5,48 млн рублей, что на 5,3% больше, чем в сентябре, и на 38% больше, чем за эту же машину просили в январе 2023 года.

Масштабы роста цен на модели Hyundai Creta и Lada Largus традиционно более скромные. Однако в процентном соотношении их подорожание лишь немногим меньше, чем у «штутгартца». Средняя цена корейского кроссовера в трехлетнем возрасте поднялась в октябре до 2,1 млн рублей (+4,9% к сентябрю). О том, что в январе он стоил чуть больше 1,5 млн рублей, лучше тоже не вспоминать.

Замкнувшая тройку лидеров нашего рейтинга Lada Largus впервые в своей хронологии цен превысила уровень в 1,3 млн рублей. АвтоВАЗ так и не смог начать в текущем году массовое производство этой модели, обещая теперь сделать это в 2024 г. К такому же уровню в 1,3 млн активно приближается и Lada Vesta. Но здесь рост цен обусловлен подорожанием той же модели на рынке новых автомобилей. За октябрь оно составило 83-91 тысячу рублей. Тот же фактор играет главную роль и в ценообразовании еще одной Lada – Granta (890 тыс. руб., + 3,7% к сентябрю).

В числе моделей, подорожавших за второй осенний месяц на 3-4%, оказались также некогда бюджетные «корейцы»: Kia Rio (1,64 млн руб.,) и Hyundai Solaris (1,59 млн руб.), любимцы региональных и московских таксистов Renault Logan (1,16 млн руб.) и Skoda Octavia (2,16 млн руб.) и чистокровный японец – универсальный вседорожник Toyota Land Cruiser 300 (8,8 млн руб.).

В то же время колебания цен у десяти моделей из топ-20 оказались достаточно незначительными, ограничившись диапазоном в плюс-минус 2%. В число этих машин вошли две BMW (седан 5-серии и кроссовер X5), две Toyota (паркетник RAV-4 и седан Camry), по паре Hyundai (Santa Fe, Tucson) и Nissan (Qashqai, X-Trail), а также Renault Duster и Kia Sportage.

«Как мы и прогнозировали, цены в октябре пришли в более заметно движение и не смогли сохранить тренд по сентябрьскому относительному затишью. По большинству популярных иномарок такая тенденция наверняка сохранится и в ноябре. Наполнение рынка свежими машинами западных брендов по-прежнему недостаточно. Кроме того, введением все новых налоговых ограничений в части импорта как новых, так и подержанных машин правительство недвусмысленно дает понять, что будет пытаться продолжать развивать объемы отечественного авторитейла за счет внутреннего производства. Разве что Lada, топовые модели которой уже вступили в прямую ценовую конкуренцию с бюджетными седанами из Китая, едва ли сможет продолжать такую же агрессивную ценовую политику в ноябре. И то только в том случае, если тренд стабилизации курса рубля к доллару сохранится», – Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто».

Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в октябре 2023 года

Марка и модель

Октябрь 22

Сентябрь 23

Октябрь 23

Октябрь 23 /

Сентябрь 23

1

Mercedes-Benz E

4 199 937

5 187 119

5 477 964

5,3%

2

Hyundai Creta

1 681 336

2 003 774

2 106 817

4,9%

3

Lada Largus

1 058 365

1 246 268

1 305 363

4,5%

4

Lada Granta

701 493

856 898

890 061

3,7%

5

Kia Rio

1 352 893

1 577 306

1 635 594

3,6%

6

Hyundai Solaris

1 316 845

1 534 620

1 590 836

3,5%

7

Toyota LC300

8 105 303

8 517 043

8 820 599

3,4%

8

Lada Vesta

1 105 614

1 229 182

1 272 105

3,4%

9

Renault Logan

888 128

1 126 734

1 163 676

3,2%

10

Skoda Octavia

1 845 779

2 106 345

2 160 860

2,5%

11

BMW 5

4 566 793

5 528 259

5 640 091

2,0%

12

Toyota RAV4

3 232 068

3 633 296

3 694 638

1,7%

13

Renault Duster

1 511 452

1 850 149

1 873 221

1,2%

14

Toyota Camry

2 881 922

3 385 305

3 426 029

1,2%

15

Hyundai Santa Fe

3 659 103

3 812 241

3 838 510

0,7%

16

Hyundai Tucson

2 945 011

3 167 854

3 160 167

-0,2%

17

BMW X5

7 735 349

10 354 419

10 305 248

-0,5%

18

Nissan Qashqai

1 919 327

1 912 791

1 900 143

-0,7%

19

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Nissan X-Trail

2 414 138

2 863 274

2 835 163

-1,0%

20

Kia Sportage

2 572 252

3 228 951

3 175 979

-1,7%

Источник данных: компания Автохаб


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