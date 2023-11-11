В Мегетском лесопитомнике увеличили объем посадок в четыре раза

В Иркутской области в Мегетском лесопитомнике за 3 года удалось нарастить объем выращенного посадочного материала с закрытой корневой системой в четыре раза, рассказали в перс-службе регионального правительства.

«Объем выращенных сеянцев с закрытой корневой системой вырос с 600 тысяч штук до 2,4 млн. В 2024 году в лесопитомнике планируют вырастить 3 млн сеянцев с ЗКС», – говорится в сообщении.

Восстановить леса в границах Байкальской природной территории поручил президент России Владимир Путин. В настоящее время в регионе системно организована работа по развитию инфраструктуры лесовосстановления.