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Рост цен на аренду квартир зафиксировали в Иркутске в октябре

Аналитики федерального портала «Мир квартир» изучили, как изменились цены на аренду жилья в крупных городах страны, в том числе Иркутске. Результаты есть у SIA.RU.

В столице Приангарья однокомнатная недвижимость подорожала на 3,5%, до 21,6 тысячи рублей, двухкомнатная – на 2%, до 29,8 тысяч рублей, трехкомнатная – на 3,1%, до 37,3 тысячи рублей.

Существеннее всего в РФ цены на аренду квартир за месяц увеличились в Кирове: однокомнатных – на 15,8%, двухкомнатных – на 24,6%, трехкомнатных  – на 25,7%. Также заметный рост отмечается в Якутске  и Новосибирске.

Что касается снижения цен, то оно замечено в Сочи: на «однушки» –  13,1%, «двушки» – 7,6%, «трешки» – 3,4%. Кроме того стоимость аренды жилья существенно сократилась в Магнитогорске и  Махачкале.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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