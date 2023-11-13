Иркутская область заняла 15 место в России по соотношению зарплат и ежемесячного платежа по ипотеке

В среднем жители Приангарья отдают в счет ипотеки 41,3% от зарплаты.

Место Регион Соотношение зарплат и ежемесячного платежа Средний срок кредита Средний размер кредита 13 Красноярский край 39,4% 287 мес. 3,7 млн руб. 15 Иркутская область 41,3% 288 мес. 3,5 млн руб. 32 Республика Бурятия 46,9% 273 мес. 3,8 млн руб. 39 Новосибирская область 50,2% 300 мес. 3,8 млн руб.

Согласно данным РИА Новости, первая десятка рейтинга по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно сформирована северными регионами, в которых на ипотечный платеж приходится не более 36% от размера средней зарплаты региона. Первую строчку в рейтинге заняла Магаданская область, где средняя зарплата почти в четыре раза превышает средний ежемесячный платеж.

На второй строчке разместился Чукотский автономный округ с результатом 26,2%. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 26,6% отношения платежа по ипотеке к средней зарплате. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ – 28,4% и Республика Саха (Якутия) – 30,4%. Также в первую десятку попали: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (31%), Сахалинская область (31,6%), Мурманская область (32,3%), Камчатский край (33,2%) и Республика Коми (35,9%).

Таким образом, все лидеры рейтинга – это северные и удаленные регионы. Их лидерство эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих регионах заметно превосходят средние цифры для других субъектов Российской Федерации. Во-вторых, эти же природно-климатические факторы делают данные регионы не столь привлекательными для жизни, что определяет относительно слабый спрос на жилье. Поэтому тут цены на недвижимость не столь высокие, и соответственно кредиты берутся также относительно небольшие (особенно в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом).

Москва в рейтинге расположилась на 24-м месте. В столице средний ипотечный платеж составляет почти 44% от средней московской зарплаты, что соответствует среднероссийскому уровню. Санкт-Петербург продемонстрировал практически такой же результат и расположился на 19-м месте с результатом 43,6%. Таким образом, даже несмотря на дороговизну недвижимости в столицах до последнего времени зарплаты позволяли с относительным комфортом брать и обслуживать ипотечные кредиты.

Ранее стало известно, что более 70% россиян интересуются одноэтажными домами. Чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины – на них пришлось 57% сделок.

Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причем 74% заемщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% – разведены. Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% – как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, а 32% – деревянным.

Как показало исследование, в январе-начале сентября 2023 года средний размер кредита в России на ИЖС составил 4,3 млн рублей, а средний первоначальный взнос – 21,1% стоимости дома. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное жилищное строительство в России в этот период составил 33,2 тыс. рублей.