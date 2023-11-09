Альфа-Банк запустил бесплатную образовательную программу по искусственному интеллекту в 300 университетах страны

О запуске масштабной программы объявил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский 8 ноября на FINOPOLIS 2023 во время Пленарной дискуссии, посвященной искусственному интеллекту.

В рамках проекта Альфа-Банк будет сотрудничать с ведущими федеральными и региональными вузами. Это будут кафедры, образовательные курсы, посвященные технологиям, большим данным и искусственному интеллекту. Обучение будет бесплатным.

Среди будущих выпускников будут дата-сайентисты, продакт и проджект менеджеры, стратеги, специалисты по работе с ИИ и IT. Фокус образовательных проектов - развитие цифровых навыков студентов через практико-ориентированное обучение с привлечением экспертов Альфа-Банка.

В ряде вузов уже стартовал курс по продуктовому менеджменту. Альфа-Банк также запустил магистратуру с МФТИ и цифровую кафедру в Финансовом университете, которую возглавляет Директор центра продвинутой Аналитики Альфа-Банка Алексей Каширин. А ещё банк открывает ИТ-коворкинги в ведущих вузах страны, недавно такое пространство открылось в Высшей школе экономики.

«Если раньше было важно повышать финансовую грамотность, то сейчас крайне важно помогать с цифровой грамотностью будущих молодых специалистов. И мы видим в этом нашу миссию. Программа поможет им получить полезные прикладные знания профессий будущего, связанных с искусственным интеллектом. Совершенно случайно совпало, что поколение в возрасте младше 13 лет имеет одноименное название с банком — альфа, и эта программа ориентирована на них», — рассказал Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-Банка.