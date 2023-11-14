Банк «Приморье» предложил новый вклад «Свой дракон» под 13,5%

В Банке «Приморье» теперь возможно открыть вклад «Свой дракон»
Условия вклада:
▪ Ставка: 13,5%
▪ Срок вклада: 91 и 181 день
▪ Мин.сумма: 100 000 руб.
▪ Пополнение вклада возможно в течение 30 дней с даты, следующей за датой открытия вклада.
▪ Выплата процентов по окончанию срока действия вклада
Вклад могут открыть:
✔Зарплатные клиенты банка
✔Пенсионеры
✔Владельцы карты «Аэрофлот Бонус Премиум»
Подробные условия на сайте и по телефону 8 (800) 200-20-86
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