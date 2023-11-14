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Банк «Приморье» предложил новый вклад «Свой дракон» под 13,5%

В Банке «Приморье» теперь возможно открыть вклад «Свой дракон»

Условия вклада:

▪ Ставка: 13,5%

▪ Срок вклада: 91 и 181 день

▪ Мин.сумма: 100 000 руб.

▪ Пополнение вклада возможно в течение 30 дней с даты, следующей за датой открытия вклада.

▪ Выплата процентов по окончанию срока действия вклада

Вклад могут открыть:

✔Зарплатные клиенты банка

✔Пенсионеры

✔Владельцы карты «Аэрофлот Бонус Премиум»

Подробные условия на сайте и по телефону 8 (800) 200-20-86

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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