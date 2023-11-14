ПСБ: пришло время очередной цифровой революции в банковском бизнесе

Банковская система подошла к тому моменту, когда пора начинать следующую инновационную гонку после относительного временного затишья. Об этом сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ на сессии "Цифровой дзен" в рамках форума Финополис-2023.

"Назрела необходимость очередной цифровой революции. Развитие цифровых технологий, расширение и обогащение электронных баз данных, новые форматы сделок финансирования в ближайшем будущем сильно изменят нашу жизнь - я верю в Open API, в цифровые финансовые активы, в биометрию", - сказал Александр Чернощекин. Он также подчеркнул, что в условиях свободного развития искусственного интеллекта надо изучать все возможности для его использования в банковской сфере.

Приводя пример того, как цифровизация может изменить сам принцип работы банков, он напомнил об онлайн-кредитовании бизнеса, которое несколько лет назад первым на рынке запустил ПСБ. Эта технология привела к значительному росту объемов выданных кредитов без увеличения штата сотрудников, что стало возможным только за счет онлайн-решения, которое позволяет выдавать кредит на основании транзакционной модели в мобильном банка, не запрашивая у клиентов ни одного документа. Так, во время пандемии всего за два месяца ПСБ выдал бизнесу более 30 тыс кредитов общим объемом свыше 50 млрд рублей, став одним из лидеров по количеству выданных предпринимателям кредитов.