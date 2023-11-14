Надежно ли хранить денежные средства в банке?

«Вклад считается самым простым и понятным финансовым инструментом. А самое главное – надежным способом хранения и инвестиций, с минимальными рисками», – отмечают эксперты Солид Банка. Они назвали причины привлекательности вкладов и дали несколько советов вкладчикам.

Банковский вклад – это денежные средства, которые клиент передает банку в использование под процент на определенный срок. Все подробные финансовые и временные условия прописываются в договоре банковского вклада (заявлении на открытие вклада общих условий комплексного банковского обслуживания).

Чем привлекательны вклады?

1. Привлекать средства граждан во вклады вправе только те организации, которые имеют на это лицензию. Порядок привлечения контролируется, а операции с денежными средствами граждан поднадзорны Банку России.

2. Все банковские вклады застрахованы Агентством по страхованию вкладов, работу которого регулирует ФЗ - № 117 «О страховании вкладов физических лиц в российских банках».

– Поэтому важно, чтобы банк, который выбран для размещения вклада, был участником Системы обязательного страхования вкладов. Ваши вложенные средства будут застрахованы до 1,4 млн рублей. В случае, если у банка, например, отзовут лицензию, вы автоматически будете иметь право на возмещение компенсации в пределах этой суммы, – поясняют эксперты Солид Банка.

Несколько полезных советов при открытии вклада:

- внимательно проверяйте правильность написания вашего имени, паспортных данных, почтового адреса в заявлении на открытие вклада – это позволит без проблем найти вас в списке вкладчиков при выплате страховки;

- помните, что страхуется не только сумма, но и проценты;

- чтобы ваши накопления свыше 1,4 млн руб. попали под компенсацию, целесообразно хранить их в разных банках;

- помните, в случае, если у вас изменились персональные данные после присоединения у Общим условиям комплексного банковского обслуживания (фамилия, адрес, паспортные данные и т.д.) необходимо своевременно сообщить об этом в банк, чтобы избежать негативных последствий при наступлении страхового случая.

Напомним, что АО «Солид Банк» включен в реестр банков-участников Системы обязательного страхования вкладов 20 января 2005 года № 466, а линейка вкладов частных лиц сформирована на принципах оптимальных предложений для разных стратегий накопления: с капитализацией, или с возможностью расходных операций, с пополнением или повышенной ставкой, с льготным досрочным закрытием или на долгий срок, и так далее.

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