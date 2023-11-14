От чего зависит курс валюты в банках

Курс валюты в России не является фиксированным. Есть множество факторов, которые на него влияют. Кто устанавливает курс валют? И почему в банках он меняется так часто? На эти и другие вопросы ответили эксперты Солид Банка.

– В России с 2014 года действует режим плавающего курса. Курс валют не является фиксированным и не определяется Правительством или регулятором. Курс иностранной валюты к рублю определяется соотношением спроса на иностранную валюту к ее предложениям на валютном рынке. Эксперты считают, что плавающий курс помогает экономике нашей страны подстраиваться под внешние изменения и сглаживать их воздействие, – пояснили эксперты Солид Банка.

Банки – это коммерческие учреждения, соответственно, курс, который устанавливается банками – коммерческий. По словам экспертов, на коммерческий курс влияет общая ситуация на рынке, а также валютная позиция финансовой организации. Именно поэтому курс обмена валюты в банках носит динамический характер, он может меняться в течение дня несколько раз.

Банкиры дали несколько полезных советов по обмену валюты.

Всегда стоит помнить, что коммерческий курс меняется в течение дня несколько раз в зависимости от многих факторов. Эти риски стоит учитывать, храня деньги в иностранной валюте.

Мы подготовили список ресурсов, где можно узнавать точный курс Солид Банка, чтобы произвести обмен наличной валюты по выгодному курсу.

Мы создали для телеграм – бот (@SolidBank_bot), где под рукой будет не только актуальный курс по городам нашего присутствия, но также адреса отделений и режим работы.

На нашем официальном сайте www.solidbank.ru всегда отражена актуальная информация по обменным курсам на наличную валюту. Выбирайте нужный вам город на сайте и изучайте информацию.

Звоните непосредственно в отделение банка перед посещением. Мы сообщим актуальный курс.

Сторонние сервисы не всегда могут обеспечить ту скорость обновлений курсов, которая требуется, а также они имеют свою политику периодичности обновления курсов. Поэтому на сторонних ресурсах могут быть задержки в обновлении информации и кратковременные несоответствия.

Не забывайте, что продажа валюты ограничена суммой, поступившей в кассы банка. Курс не гарантирует наличие конкретной валюты к моменту вашего посещения офиса. Советуем, всегда узнавать наличие в конкретном отделении банка по телефонам, указанным на сайте и в боте.

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