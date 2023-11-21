Первый Форум частной медицины пройдёт в Иркутске 22 ноября

22 ноября на базе Центра «Мой бизнес» пройдет первый Форум частной медицины. За день площадку смогут посетить 150 действующих и потенциальных участников ниши. Форум будет полезен не только тем, кто напрямую относится к медицине, но и многим смежным областям. Представители разных сфер смогут расширить свои компетенции и увеличить клиентскую базу, например юристы, маркетологи и рекламисты, торговые компании, санитарно-курортные организации, HR-специалисты и другие.
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Форум частной медицины объединит 150 предпринимателей из бизнес-медицины и других областей. Мероприятие отразит реалии медицинского бизнеса и задаст тренды на будущее. Выступающие презентуют успешные кейсы и практики для вовлечения новых игроков в медицинский бизнес и усиления нынешних. Участие абсолютно бесплатно!
Программа форума состоит из 9 блоков:
- государственная поддержка медицинских бизнес-проектов;
- поставка медицинского оборудования и окупаемость инвестиций;
- место для IT в медицине и здравоохранении;
- новая реальность юриспруденции в медицине;
- менеджмент 2023–2024. Как не отстать от конкурентов;
- медицинский туризм, лечение в и за пределами региона и страны;
- кадровая политика в медицинском бизнесе;
- медицинский след на планете.
Зарегистрироваться на Форум частной медицины можно здесь - https://medical-forum.ru/
Прямо на форуме предприниматели смогут получить консультации, организовать переговоры и подписать партнерские соглашения.
Основным организатором мероприятия выступает Центр «Мой бизнес». Среди партнеров — первый в России фонд развития детской хирургии «Нужна операция». Фонд успел зарекомендовать себя по масштабным проектам, реализованным совместно с Областной детской клинической больницей.