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Первый Форум частной медицины пройдёт в Иркутске 22 ноября

22 ноября на базе Центра «Мой бизнес» пройдет первый Форум частной медицины. За день площадку смогут посетить 150 действующих и потенциальных участников ниши. Форум будет полезен не только тем, кто напрямую относится к медицине, но и многим смежным областям. Представители разных сфер смогут расширить свои компетенции и увеличить клиентскую базу, например юристы, маркетологи и рекламисты, торговые компании, санитарно-курортные организации, HR-специалисты и другие.

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Форум частной медицины объединит 150 предпринимателей из бизнес-медицины и других областей. Мероприятие отразит реалии медицинского бизнеса и задаст тренды на будущее. Выступающие презентуют успешные кейсы и практики для вовлечения новых игроков в медицинский бизнес и усиления нынешних. Участие абсолютно бесплатно!

Программа форума состоит из 9 блоков:

  • государственная поддержка медицинских бизнес-проектов;
  • поставка медицинского оборудования и окупаемость инвестиций;
  • место для IT в медицине и здравоохранении;
  • новая реальность юриспруденции в медицине;
  • менеджмент 2023–2024. Как не отстать от конкурентов;
  • медицинский туризм, лечение в и за пределами региона и страны;
  • кадровая политика в медицинском бизнесе;
  • медицинский след на планете.

Зарегистрироваться на Форум частной медицины можно здесь - https://medical-forum.ru/

Прямо на форуме предприниматели смогут получить консультации, организовать переговоры и подписать партнерские соглашения.

Основным организатором мероприятия выступает Центр «Мой бизнес». Среди партнеров — первый в России фонд развития детской хирургии «Нужна операция». Фонд успел зарекомендовать себя по масштабным проектам, реализованным совместно с Областной детской клинической больницей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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