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В Банке "Приморье" проходит акция «Получите 3 000 за перевод пенсии»

Банк «Приморье» запускает акцию по пенсионной карте.

Период проведения акции:

13.11.2023 – 31.01.2024 - для оформления новых пенсионных карт

13.11.2023 – 30.04.2024 - для зачисления первой пенсии

Условия акции:

В период проведения акции необходимо перевести зачисление пенсии на карту Банка "Приморье"

Правила выплаты вознаграждения: 

Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно по 500 рублей за первых 6 зачислений пенсионных выплат

В каких городах действует акция? 

Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск.

Помимо выплаты вознаграждения, пенсионная карта Банка"Приморье" имеет ряд преимуществ.

Подробности уточняйте по телефону 8 (800) 200-20-86 (звонок бесплатный) или по ссылке.

  • 8% годовых на всю сумму остатка по счету
  • 8% кешбэк за покупки в категории супермаркеты и универсамы (максимальная сумма выплаты 2000 руб.)
  • Бесплатный выпуск и обслуживание
  • Бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах до 30000 руб./мес., а в банкоматах Банка "Приморье" без ограничений.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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