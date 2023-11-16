В Банке "Приморье" проходит акция «Получите 3 000 за перевод пенсии»

Банк «Приморье» запускает акцию по пенсионной карте.
Период проведения акции:
13.11.2023 – 31.01.2024 - для оформления новых пенсионных карт
13.11.2023 – 30.04.2024 - для зачисления первой пенсии
Условия акции:
В период проведения акции необходимо перевести зачисление пенсии на карту Банка "Приморье"
Правила выплаты вознаграждения:
Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно по 500 рублей за первых 6 зачислений пенсионных выплат
В каких городах действует акция?
Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск.
Помимо выплаты вознаграждения, пенсионная карта Банка"Приморье" имеет ряд преимуществ.
Подробности уточняйте по телефону 8 (800) 200-20-86 (звонок бесплатный) или по ссылке.
- 8% годовых на всю сумму остатка по счету
- 8% кешбэк за покупки в категории супермаркеты и универсамы (максимальная сумма выплаты 2000 руб.)
- Бесплатный выпуск и обслуживание
- Бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах до 30000 руб./мес., а в банкоматах Банка "Приморье" без ограничений.
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