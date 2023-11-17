Названы три типа инвесторов, которым будет интересно вкладываться в недвижимость под реновацию

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» рассказали о типах инвесторов, которым будут интересны вложения в недвижимость, которая попадает в программу реновации.

Первый тип

Это покупатели-резиденты, готовые на временные неудобства в ожидании нового жилья. Эта категория часто ограничена в средствах и привлекается более низкой ценой по сравнению со стандартной вторичной недвижимостью. Их цель – персональная выгода в виде будущего комфортного жилья, что делает их терпеливыми и нацеленными на долгосрочный результат.

Второй тип

Инвесторы, ищущие стабильный и спокойный пассивный доход. Они могут не делать ремонт или ограничиться минимальными изменениями, предпочитая инвестиции в недвижимость, которые не требуют постоянного внимания и позволяют «спать ночью спокойно». После реновации они могут либо переехать, либо использовать квартиру для получения дохода от аренды.

Третий тип

Это те, кто уже обеспечен жильем и не планирует жить в домах под реновацию. Они нацелены на извлечение прибыли, особенно на аренде, и дальнейшее использование квартиры в зависимости от обстоятельств, например, продажа или передача в пользование своим детям.

«Недвижимость, попадающая под программу реновации, привлекает разнообразные типы инвесторов, каждый из которых имеет свои цели и стратегии вложений. Отличительной чертой таких инвесторов является готовность к ожиданию и понимание долгосрочной перспективы приобретаемого имущества», – отметил генеральный директор компании Валерий Летенков.