Три фактора для коррекции российского рынка

Коррекция на российском рынке акций пока не началась, но факторов для неё становится всё больше, считает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. В еженедельном шоу «Без плохих новостей» он приводит три причины для снижения рынка.

– Во-первых, это снижение курса доллара, – поясняет эксперт. – От максимальных значений октября американская валюта потеряла уже более 10% к рублю и 4% против корзины основных валют. Обязательная продажа экспортной выручки делает своё дело и к этому добавляется общий настрой участников рынка на укрепление рубля, то есть предложение валюты возросло, но покупатели не торопятся закупать валюту так, как рассчитывают сделать это на более выгодных условиях.

Он добавляет, что 89 руб. за доллар – сильный технический уровень поддержки, от которого будет небольшой отскок наверх. Но на ближайший месяц пока сильных поводов для роста доллара нет, тем более, скоро налоговый период – время, когда предложение валюты еще больше возрастает.

– Второй фактор для снижения рынка – это снижение мировых цен на нефть. Котировки нефти марки Brent упали за два месяца почти на 20% и подошли к важной отметке 75 долларов за баррель, – отмечает эксперт БКС. – Американские власти активно способствовали игре на понижение, в том числе, за счёт продажи сырья из стратегического резерва. Теперь рынок ждёт ответа от ОПЕК+.

26 ноября состоится встреча представителей картеля и некоторые инвестиционные банки ждут резкого сокращения предложения нефти по итогам заседания. Эксперт добавляет, что при ценах ниже 75 долларов за баррель большинство нефтяных компаний не получают прибыли, то есть отдача на инвестированный капитал ниже, чем стоимость этого капитала. А затраты нефтяников выросли за последние два года – процентные ставки на высоком уровне. В таких условиях им нужны высокие цены. Goldman Sachs ожидают среднюю цену в следующем году на уровне 92 доллара за баррель, в 2023 цена пока в районе 83 долларов за баррель

Третий фактор для коррекции – высокая ключевая ставка.

– 15% сопоставимо со средней доходностью российского рынка за много лет, поэтому привлекательность инвестиций в акции падает на фоне инструментов с фиксированной доходностью. Премия за риск становится слишком маленькой. Собственно резкий рост интереса к фондовому рынку наблюдался в России как раз после 2018 года, когда ставка была 7,5% и постепенно снижалась до 4,25%, – отмечает Максим Шеин.

Несмотря на наличие весомых факторов, индекс. Мосбиржи просел только на 2,5% от своих локальных максимумов, нефтяные компании потеряли только 5% капитализации, металлургии просели незначительно, акции Сбербанка вообще выросли в цене.

– Но переток средств инвесторов в облигации мы уже наблюдаем. ОФЗ выросли в цене на 1-2% с начала ноября, несмотря на сигналы со стороны Центробанка о том, что ключевая ставка, может быть ещё выше. Участники рынка уверены, что высокие вставки в России не продержатся долго, и это даёт возможность заработать на облигациях нетрадиционно, не удерживая их до погашения, а за счёт роста их стоимости.

Вероятное снижение российского рынка возрастает.

– Если в ближайший месяц эти три фактора снижения останутся в силе, индекс Мосбиржи может опуститься ниже 3000 пунктов, в основном за счёт бумаг экспортёров, – резюмирует Максим Шеин.