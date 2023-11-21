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ИИ принимает решения по кредитам эффективнее, чем человек, в 20 раз – первый зампред Сбера

Эффективность сделок, которые рассматривает ИИ сфере кредитования, в 20 раз выше, чем решения, принимаемые человеком. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин во время пресс-конференции, посвящённой 8-й конференции AI Journey 2023 «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Как пояснил Александр Ведяхин, это подтверждённая практика, что решения, связанные с риском, которые принимает искусственный интеллект, приводят к меньшей просрочке, чем когда аналогичные решения принимают люди.

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Правда, пока ИИ не рассматривает непростые вопросы, например, по сложным инвестиционным проектам, но простые задачи, связанные, в частности, с ипотечным кредитованием, решаются ИИ.

– При этом решение принимается практически моментально, то есть от обращения клиента до денег на счёте проходит семь минут, – отметил Александр Ведяхин.

Кстати, искусственный интеллект использует те же данные, что и человек: в отношении физлица он анализирует его кредитную историю, платёжеспособность и др. информацию, в отношении юрлица – структуру бизнеса, отраслевые риски и т,д.

– Алгоритм достаточно сложный, и в итоге эффективность сделок, которые рассматривает ИИ сфере кредитования, в 20 раз выше, чем решения, принимаемые человеком, – констатировал Александр Ведяхин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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