Бизнес в 2024: как управлять компанией, когда нет людей и всё дорожает

Что ждёт бизнес в следующем году? Почему важно придерживаться принципа «Лучше меньше, да лучше»? Как угодить клиентам и при этом не разориться? Свои рекомендации иркутским предпринимателям дали эксперты АРБ Про – руководитель направления «Экономика компании» Зоя Стрелкова и менеджер по стратегическому маркетингу высшего управленческого персонала Дарья Фильченко. SIA.RU записал самые яркие цитаты.

Зоя Стрелкова, АРБ ПРО. Фото предоставлено пресс-службой компании

Тотальный рост цен на всё

В 2024-2025 годах продолжится рост цен «на всё», уверена Зоя Стрелкова. Причем он может быть и эпизодическим – из-за колебаний курса валют и действий отдельных игроков, и системным – из-за изменения логистических цепочек, роста затрат производителей, устойчивого дефицита на рынке, и иррациональным – на фоне новостей.

– Тяжелее всего будет компаниям, у которых длинный цикл закупки. Вы будете всё время закупать на пике, постоянно переживать: «Закупать сейчас или потом?»... Всё это добавит красок в жизнь. Иногда, конечно, прилетают и радостные новости: например, горбуши в этом сезоне поймали много, поэтому она подешевеет. Но это, скорее, исключение.

Всем остальным видам бизнеса надо готовиться к тому, что повышение цен будет системным, говорит Зоя Стрелкова.

– Оно уже идёт. Если где-то цепочка поставок сломалась напрочь, она не починится, пока мир не вернётся к более нормальному, спокойному состоянию, – поясняет она. – И люди, кстати, тоже дорожают, особенно линейный персонал – основной костяк, который требуется компании, на него приходится более 60%. Рост зарплат в линейных должностях гораздо выше, чем в управленческих.

Все будут экономить. Но не на всём

Бизнесу надо учиться жить в новых условиях, продолжать работать и развиваться. По мнению Зои Стрелковой, в ближайшие годы все – и компании, и клиенты – будут стремиться к экономии.

– Все будут экономить – искать, где дешевле, торговаться, сокращать бюджеты, – считает эксперт. – Мы видим, что далеко не все клиенты сейчас заложили в бюджет рост цен на закуп продуктов, услуг. Что это значит? Крупные и значимые игроки, скорее всего, будут выкручивать руки поставщикам, не сильно задумываясь о последствиях. Те, кто занимается сервисом, будут вынуждены сокращать объемы, потому что у них главная статья расходов – персонал, а он дорожает со страшной силой.

Режим экономии, однако, будет иметь и исключения. Зоя Стрелкова привела в пример Большой театр в Москве, куда на днях люди выстроились в очередь за новогодними билетами.

– Была давка. А билеты недешёвые – у спекулянтов за 20 тыс. рублей переваливают. То есть экономим-экономим, но билет на «Щелкунчика» нам подайте к Новому году. Так и у бизнеса. С одной стороны, будет жесткая экономия, с другой – в том, где бизнес видит реальную выгоду, он не будет себе отказывать.

Зоя Стрелкова, АРБ ПРО. Фото предоставлено пресс-службой компании

Лучше меньше, да лучше

В таких условиях предпринимателям важно быть реалистами, убеждена Зоя Стрелкова.

– Я всегда за рост, за амбиции, но в 2024 году говорю: «Не стройте завышенных планов». В базовом сценарии на 2024 – получить такую же прибыль, как в 2023. Не ставьте себе цель «показать х5», если не понимаете, как этого достичь. Завышенные планы создают потребность в избыточных запасах, искажают понимание потребности в персонале, создают много лишних движений. Цели должны быть реальными.

Задача бизнеса сейчас, по словам эксперта, – удержать прибыль и денежный поток.

– Пересматривайте свои планы в сторону сокращения объёма, – призывает Зоя Стрелкова. – Если экономика не сходится, цены всё равно придётся повышать, а на повышение цен у клиентов реакция одна – сокращение покупок либо перенос.

Одним словом, главным девизом бизнеса на 2024 год станет известная фраза Владимира Ильича – «Лучше меньше, да лучше». Бизнесу важно продолжить продавать, производить, но с нормальной прибылью.

– Следите за эффективностью. Не создавайте избыточные запасы, вам потом их ещё и обслуживать. Чем меньше вы производите, тем меньше вам нужно персонала, тем меньше суеты, тем выше эффективность. Надо сохранить денежный поток при таких дорогих деньгах. Я бы на банки не рассчитывала, но если придётся брать кредиты, то важно считать.

Не гнаться за долей и провести ревизию

От погони за долей рынка в 2024 году придется отказаться. Сейчас для этого не время.

– Успеете вы долю рынка завоевать, не переживайте. Долю в карман не положишь. Если будете устойчивые и живые, заберёте долю у тех участников рынка, которые это всё не переживут, – говорит Зоя Стрелкова.

По мнению эксперта, сейчас важнее смотреть на себя, на свой бизнес, следить за затратами и ассортиментом.

– Если видите, что комплектующие, ключевое сырьё дорожает, берите ножницы и «режьте». Лучше выйти из тех сегментов, где вы не контролируете себестоимость и не можете повышать цену. Лишние позиции в ассортименте – это люди, которые обслуживают их на складе, и прочие затраты. Проведите тщательную ревизию. Наверняка найдутся и хорошие позиции, где вы можете смело поднять цены без потери объемов. Если планируете выводить на рынок новый ассортимент, помните, чтобы массовый продукт в низких сегментах «уходит» к крупным федеральным игрокам, контролирующим либо источники сырья, либо канал сбыта. То есть нормальная себестоимость в экономсегменте появляется только на больших объёмах.