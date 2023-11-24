«На грабли! И с разбегу». Дерипаска предупредил о непростых временах для российского бизнеса

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прогнозирует непростые времена у российского бизнеса в 2024 году. Это связано со снижением цен на биржевые товары. По его словам, федеральному бюджету также «придётся затянуть пояса».

– Запад, похоже, сумел добиться аккуратного входа в управляемую «мягкую» рецессию. А значит, сможет поправить дела и с инфляцией, и с избыточным денежным предложением, – написал он в Telegram-канале.

К сожалению, в России трудности только еще предстоит пережить, рассуждает бизнесмен.

– Несмотря на настойчивые попытки российского бизнеса всё лето пообсуждать с финансово-экономическими властями эти и другие грядущие проблемы, у нас этого не произошло, а значит в течение следующих девяти месяцев (и это как минимум), когда будет наблюдаться падение мировых цен на сырьевые товары, и отсутствие хорошего спроса в дружественных странах, Русскому бизнесу придётся ой как несладко – как частному, так и Газмясу.

По мнению предпринимателя, федеральному бюджету придётся также затянуть пояса, учитывая высокие процентные ставки.

– Ведь под 17% не очень-то ОФЗ наразмещаешь. В общем, наш любимый испытанный приём — на грабли! И с разбегу..., – резюмирует Олег Дерипаска.

При этом он положительно оценивает тренд на снижение проверок бизнеса со стороны надзорных органов, считая, что именно предприниматели и бизнес могут запустить перестройку и создать новую экономику России.

– В условиях жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ и очень непростой ситуации в мировой экономике Правительство РФ целенаправленно снижает давление на бизнес и экономику в других сферах. Поддерживает курс на полную декриминализацию бизнеса и предпринимателей. Яркий пример — сокращение проверок бизнеса. Количество проверок в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилось в три раза, а по сравнению с 2019-м — в пять раз! А с 2012-м — в 10 раз! Какое сопротивление традиционных надзорщиков пришлось подавить — сложно представить. И это немаловажный и смелый шаг в удержании нашей экономики от спада и обеспечении условий для её роста в условиях беспрецедентных санкций. Именно свобода предпринимательства и бизнеса должна быть основой новой экономики предложения, которую стране предстоит в ближайшие годы создать.

Ранее он отмечал, что на перестройку российской экономики уйдет от 4-6 до 10-12 лет.