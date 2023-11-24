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Путин поручил проработать вопрос реконструкции причальных сооружений на Байкале

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За навигацию 2023 года на Байкале перевезли 390 тысяч пассажиров, это на 12% больше, чем в 2022 году. Фиксируется практически полная загрузка пассажирских судов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Что касается Байкала, я Вас прошу проработать это с субъектами Федерации и доложить отдельно. Если нужно им помочь, надо тогда поддержать обязательно, – сказал президент Владимир Путин.

Как сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, это необходимо и для развития туризма, и для повышения транспортной доступности для местных жителей.

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин посетил Иркутскую область, осмотрел причальные сооружения в порту Байкал и в Листвянке, также с их состоянием и необходимостью восстановления ознакомились члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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