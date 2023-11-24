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Альфа-Банк начал выдавать карты с помощью телефона

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Альфа-Банк совместно с компанией Smart Engines добавил новые возможности в сервис «Мобильный сканер» — он позволяет сотрудникам банка выдавать карты и платёжные стикеры во всех Phygital офисах мгновенно. «Мобильный сканер» работает на телефоне и заменяет сотруднику при выдаче карты планшетный сканер и пин-пад.

В нем применяются нейросети, которые сканируют QR-код на талоне электронной очереди, паспорт для идентификации клиента и банковскую карту при ее активации.

Ранее благодаря этим технологиям клиенты Альфа-Банка получили возможность обновить паспортные данные прямо в мобильном приложении.

Распознавание данных выполняется в режиме реального времени. Изображения документов и персональные данные поступают сразу в банк. Это безопасно как для клиента, так и для банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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