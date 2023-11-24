Альфа-Банк и SberDevices подписали соглашение о сотрудничестве в рамках интеграции GigaChat

На международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023 директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка Дамир Баттулин и CEO SberDevices Денис Филиппов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере изучения возможностей и применения генеративных моделей, в частности, системы искусственного интеллекта GigaChat, в банковском секторе.

В рамках партнёрства планируется проведение совместных исследований и мероприятий, позволяющих оценить эффективность внедрения генеративной модели GigaChat в бизнес-процессы Альфа-Банка. Изучение потенциала развития сервисов для общения с клиентами и проработка других возможных кросс-активностей с использованием возможностей GigaChat в банке.

«Мы в Альфа-Банке всегда используем продвинутую аналитику в нашей деятельности и видим огромный потенциал развития генеративных моделей не только в финансовом секторе. Мы рады быть первым партнером SberDevices среди банков и больших технологических компаний, совместно развивать прорывную технологию и интегрировать GigaChat в бизнес-процессы банка. Уверены, что данное партнерство поможет скорейшей интеграции LLM и в разы повысит эффективность процессов как в банках, так и в экономике в целом».

«Генеративный искусственный интеллект безусловно новый драйвер экономического роста. Мы видим много успешных промышленных бизнес-кейсов, где используются возможности сервиса GigaChat и наша задача сделать так, чтобы таких примеров становилось как можно больше. Партнерство с Альфа-Банком — это большой шаг к доступной генеративной ИИ в банковском секторе. Уверен, что вместе мы сможем найти новые точки роста и форматы использования генеративных моделей, позволяющие автоматизировать банковские бизнес-процессы, повысить эффективность сотрудников и создать качественно новый клиентский опыт», — пояснил Денис Филиппов, CEO SberDevices.