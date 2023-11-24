Центробанки поддержат спрос на золото в 2024 году

На этой неделе цена на золото преодолела отметку в $2000 за унцию. Росту способствовали активный спрос на драгметалл со стороны мировых Центробанков и ожидания международных инвесторов, что Федеральная резервная система достигла пика процентных ставок.

Предположить, что американский регулятор не планирует повышать ставку, позволяют слабые данные по занятости населения и по заказам товаров длительного пользования в США за ноябрь, а также уровень инфляции за последнюю неделю. Длительное повышение ставки — негативный фактор для котировок золота, так как высокая ставка повышает издержки инвестирования в слитки, отмечает Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (ПСБ | Благосостояние):

– Мы ожидаем, что в 2024 году золото будет торговаться на уровне не ниже $1800 за унцию под влиянием сохраняющегося спроса со стороны центральных банков. Ни один другой драгметалл не имеет такой структурной поддержки, как золото. Регуляторы используют его в качестве одного из способов инвестирования своих резервов, – подчеркивает эксперт ПСБ.

Остальные драгоценные металлы гораздо менее востребованы. В январе-июне 2023 года некоторые страны мира существенно увеличили запасы золота в резервах. По нашим расчетам, сделанным на основе данных World Gold Council, в Китае запасы золота в резервах выросли на 103 т, в Сингапуре — на 71,6 т, в Польше — на 48,8 т, Индии — на 10,1 т. В то же время Турция и Казахстан значительно снизили запасы золота (на 102 т и на 38,1 т соответственно).

Спотовое серебро на этой неделе подорожало на 1,4% до $23,78 за унцию. Платина выросла на 1,5%, достигнув трехнедельного максимума на уровне $937,3, а палладий подешевел на 0,2% до $1080,4 за унцию. Мировой рынок серебра в 2023 году третий год подряд сталкивается с дефицитом предложения, сообщил Институт серебра на прошлой неделе.