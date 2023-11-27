60% иркутян собираются в отпуск осенью

Те, кто все же планирует осенний отпуск, чаще собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, где иркутяне проводят осенние отпуска. В опросе приняли участие экономически активные трудоустроенные граждане из города.

В осенние отпуска сейчас собираются пойти 61% иркутян. 3 из 10 горожан строят планы: 15% будут отдыхать дома, по 5% планируют поездку на дачу или путешествие по России, 4% проведут отпуск за границей.

Мужчины чаще женщин собираются провести свой осенний отпуск на даче: 8% против 2% соответственно.

В поездку по России чаще планируют отправиться респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (7%), среди популярных направлений – Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.

Отпуск за рубежом чаще планируют иркутяне с доходом от 50 тыс. руб. в месяц (4%), среди популярных направлений – Беларусь, для посещения которой не нужны ни виза, ни загранпаспорт, а также Турция и Египет.