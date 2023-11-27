Бизнес могут обязать платить налог за рекламу в запрещенных соцсетях

Под него попадут размещения без маркировки и отчетности в Роскомнадзор на ресурсах Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Об этом узнало издание Forbes.

Минфин подготовил поправки об ограничении права компаний вычитать расходы на рекламу из выручки, уменьшая базу по налогу на прибыль, рассказали Forbes четыре источника, знакомых с процессом подготовки изменений.

Поправки отменяют это право по отношению к рекламе без специальной маркировки и если сведения о ней не внесены в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) Роскомнадзора.

Если компания все же учтет такие траты в расходах, налоговая признает их необоснованными и доначислит налог на прибыль, штрафы и пени. Например, если компания на общей системе налогообложения с налогом на прибыль в 20% не промаркировала рекламу на 1 млн рублей, она должна будет заплатить налог в 200 000 рублей плюс штраф 500 000 рублей за отсутствие маркировки.

После блокировки Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) российские компании стали удалять с официальных сайтов ссылки на свои профили на запрещенных платформах. При этом закон о маркировке рекламы не давал четких ответов, нужно ли маркировать рекламу на запрещенных ресурсах и как делать это правильно.

Сначала ФАС разъясняла, что заблокированные соцсети – вне правового поля, публикации там не подпадают под российский закон «О рекламе». Но в ноябре Роскомнадзор потребовал ставить маркировку на рекламу в запрещенных соцсетях и подавать отчетность в ЕРИР.

Ранее стало известно, что чаще всего предприниматели размещают рекламу в Facebook (45%) и Instagram (около 40%) – обе соцсети принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Чуть больше трети респондентов назвали своей площадкой для продвижения TikTok.

Каждый третий российский бизнес продолжает продвигаться в запрещенных соцсетях. Среди российских площадок для продвижения предприниматели чаще всего выбирали VK, затем идут «Яндекс. Директ» и Avito. 22% респондентов назвали Telegram.

И хотя реклама в зарубежных соцсетях сегодня рискованна, предприниматели идут туда за аудиторией, пояснила сооснователь пиар-агентства Vinci Agency Мария Лапук: «Есть инерция пользования, то есть мы все равно пользуемся теми социальными сетями, к которым привыкли. Значит, там есть аудитория. Что в таком случае делают рекламодатели? Используют эту аудиторию.