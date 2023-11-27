«Затяжная стагнация на российском рынке может разрешиться новым витком роста» – эксперт БКС

Российский фондовый рынок уже три месяца торгуется в узком диапазоне по индексу Мосбиржи. Предпосылок для коррекции в сторону понижения предостаточно, но покупки в отдельных бумагах, которые составляют основу индекса, например, акциях Сбербанк, удерживают рынок в равновесии, отмечает в еженедельном шоу «Без плохих новостей» эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

– Возможно, затяжная стагнация российского рынка может разрешиться новым витком роста, так как участники рынка очевидно не верят в долговременную высокую ключевую ставку, низкие цены на нефть и слабый, доллар.

При этом американская валюта аккуратно дошла до уровня двухсотдневной скользящей средней – 87,6 рубля за доллар и в пятницу были предприняты первые попытки игры на повышение по доллару. По мнению Максима Шеина, скорее всего курс вернётся в диапазон 91-95 рублей за доллар в декабре.

На облигационном рынке ОФЗ продолжают постепенный рост, сохраняется спрос в замещающих облигациях, хотя риторика Центробанка в отношении монетарной политики остаётся довольно жёсткой.

Между тем золото в очередной раз тестирует отметку в 2 000 долларов за унцию. Мировой спрос на металл немного снизился в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но остаётся высоким благодаря покупкам центральных банков во главе с китайским.

– Трижды цены на золото пытались взять отметку 2100 и очевидно, что переход на более высокий уровень – это вопрос следующего года. Снизу цены цементируют уровень маржинальной себестоимости золотодобывающих компаний, которая составляет почти 1900 долларов за унцию. Маржинальность по чистой операционной прибыли составляет около 9%, но при высоких процентных ставках и высокой стоимости капитала компании не получают экономической прибыли при ценах ниже 2 000 долларов. Это тормозит инвестиции в новые проекты, и всё больше создаёт угрозу дефицита металла в будущем, – резюмирует Максим Шеин.