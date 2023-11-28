В Иркутске проведено 3D сканирование горельефа здания Востсибугля

23 ноября компания Эн+ организовала 3D сканирование горельефа, находящегося на реконструкции здания Востсибугля. Российский энергохолдинг намерен максимально сохранить его архитектурный облик, привести в соответствие нормам пожарной и сейсмической безопасности, сделать более удобным и функциональным.

Вместо горельефа на здании Востсибугля должен появиться шпиль.

Поскольку проект предусматривает органичную надстройку четвертого этажа, вместо горельефа должен появиться шпиль. Он создаст градостроительную доминанту и необходимый для пространственного построения акцент.

Учитывая расположение строения в историческом центре города, а также мнение горожан, застройщик принял решение сформировать 3D модель горельефа. Для этого привлечена специализированная организация, эксперты которой обеспечили фиксацию всех элементов центральной части фасада путем фотограмметрии и лазерного сканирования.

Александр Клепиков, руководитель компании Промальптехнологии:

— Чтобы собрать необходимый материал использовался дрон и специальное оборудование. В процессе исследования сделано свыше тысячи снимков. На их основе будет создан макет объекта, максимально точно передающий его детали с правильными размерами и пропорциями.

Полученные данные позволят воссоздать реконструируемую часть фасада, изготовив в подлинном размере либо создать уменьшенную копию. В настоящее время рассматривается вопрос о размещении горельефа в качестве отдельной достопримечательности на территории Тихвинского сквера после завершения благоустройства данного участка.

Здание Востсибугля не является памятником архитектуры. Оно построено в послевоенные годы иркутским архитектором Иваном Ефимовым. Автором горельефа выступил художник Степан Развозжаев.

После реконструкции здесь появится пятизвездочный отель с соответствующей инфраструктурой, доступной для всех горожан. Изменение функционального предназначения здания станет импульсом к предпринимательской активности, создаст новые рабочие места, повысит туристическую привлекательность города.

Это далеко не первый амбициозный проект, направленный на развитие Иркутска от компании Эн+. В настоящее время в городе завершается возрождение ранее утраченного памятника архитектуры – бань Курбатова и Русанова. Помимо парных там появится комфортабельный гостиничный комплекс. На Цесовской набережной запущены в эксплуатацию важные инфраструктурные объекты, ведется строительство делового центра.

Что думают о проекте реновации здания Востсибугля в профессиональном сообществе? Своим мнением с SIA.RU поделились региональные и федеральные эксперты.