Мошенники нашли новую схему кражи на маркетплейсах

Злоумышленники находят людей для трудоустройства пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-канал BAZA.

Мошенники начали нанимать россиян для того, чтобы те устраивались в ПВЗ, делали дубликат ключей и передавали им. За это им обещают заплатить 100 тыс. рублей.

По такой схеме уже обокрали несколько пунктов в разных районах Москвы. Преступники искали в Telegram-каналах людей, готовых несколько дней «поработать» на ПВЗ, – а по факту, выяснить, где находятся системы видеонаблюдения, узнать, как можно отключить сигнализацию, а также сделать дубликат ключей.

В пресс-службе маркетплейса Ozon «Известиям» сообщили, что им известно о таких сообщениях и сейчас специалисты выявляют сопряженные с ними аккаунты, чтобы найти злоумышленников. В интернет-магазине отметили, что его сотрудники внимательно относятся к безопасности ПВЗ: обязуют партнеров устанавливать камеры, рекомендуют сотрудничать с охранными предприятиями и страховать пункт. В случае потери товара Ozon компенсирует покупателям стоимость до дальнейших разбирательств по происшествию.

Ранее стало известно о том, что маркетплейсы увеличат общий объем складских площадей в России до 17 млн «квадратов» к 2026 году.

По прогнозам аналитиков консалтинговой компании NF Group, к концу ноября 2023 года объем занимаемых маркетплейсами площадей в России (с учетом объектов собственного строительства) достигнет 6,2 млн кв. м, что составляет 14% всего объема предложения складов класса А и В, равного 45,8 млн кв. м. К концу 2024 года прирост складских помещений, занимаемых маркетплейсами в России, составит 58% (3,6 млн кв. м), а общий объем складских площадей маркетплейсов достигнет 9,8 млн кв. м. Кроме того, ожидается, что к концу 2026 года показатель может увеличиться до 17 млн кв. м.

Продолжается активное развитие маркетплейсов в городах-миллионниках, а также экспансия в регионы. Наличие складов в разных городах России позволяет ретейлерам сокращать время доставки товаров до конечного потребителя и расходы на транспортировку. Это особенно важно в условиях современного рынка, где скорость доставки часто является решающим фактором при выборе магазина. Присутствие в различных регионах дает возможность интернет-ретейлерам предлагать клиентам более широкий ассортимент товаров и быстрее реагировать на изменения спроса.