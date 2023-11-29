Рубль исчерпал потенциал к укреплению

Пик налогового периода прошёл. В декабре расходы госбюджета обычно растут, что обеспечивает приток значительного количества рублей на внутренний валютный рынок.

В течение прошлой недели рубль демонстрировал незначительные изменения: пара USD/RUB уже несколько дней подряд торгуется между отметками 87,8 и 89,0. После активного укрепления в октябре и в первой половине ноября наступила фаза стабилизации курса рубля, отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»:

– Активности экспортеров по продаже валюты в конце ноября было недостаточно для поддержки тренда на дальнейшее укрепление российской валюты. На 28 ноября приходится пик налогового периода, когда экспортерам необходимо уплатить в том числе октябрьский нефтяной НДПИ, объем которого может превысить 1 трлн руб. Для совершения платежа экспортеры накапливают рублевую ликвидность, традиционно продавая валютную выручку. Можно ожидать, что после этой даты рубль потеряет традиционную поддержку со стороны продавцов валюты.

Что касается среднесрочных перспектив, то 27 ноября стало известно, что с января 2024 года Банк России будет продавать и покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Объем покупок валюты в 2024 году будет определяться с учетом операций, приостановленных в 2023 году. Ежедневный объем операций Банка России на внутреннем рынке будет рассчитываться с учетом сальдо нескольких величин. Это будут регулярные операции по покупке/продаже иностранной валюты в размере дополнительных/выпадающих нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила. Также расчет будет учитывать разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила и объема расходования средств Фонда национального благосостояния в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год.

Банк России будет принимать в расчет объем чистого инвестирования ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за II полугодие 2023 года и I полугодие 2024 года. При этом регулятор продолжает зеркалировать операции из ФНБ по инвестициям. Окончательный расчет итогового объема операций Банка России на внутреннем валютном рынке с начала 2024 года будет представлен регулятором в отдельном пресс-релизе в конце декабря 2023 года.

– Каким может быть объем отложенных покупок валюты? – рассуждает эксперт «Финама». – Сумма за период с 10 августа по 6 декабря 2023 года оценивается примерно в 1,3 трлн руб. – это без сальдирования операций по финансированию дефицита бюджета сверх бюджетного правила. Чтобы оценить «разницу объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год», берем сумму отложенных покупок с учетом декабря (около 1,56 трлн руб.), из нее вычитаем 2,9 трлн руб. и полученный результат делим на 12 мес. Получаем, что среднемесячный объем операций Банка России в рамках отложенных покупок по новому механизму может составить минус 110 млрд руб. Минус означает, что Банк России будет продавать валюту на рынке. Примерно столько же валюты регулятор ранее продавал в июле и октябре 2020 года.

Однако этот результат относится только к влиянию отложенных покупок (и то в рамках предположения, что весь лимит в 2,9 трлн будет израсходован в этом году, из ФНБ по факту могут взять меньше). На общий результат будут влиять еще и регулярные операции по покупке/продаже иностранной валюты в размере дополнительных/выпадающих нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила, которые мы пока не знаем.

Пока поддержкой рублю выступают следующие факторы:

обязательная репатриация и продажа валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами;

увеличение притока валюты в Россию на фоне восстановления цен на нефть;

значительно улучшилась структура внешнеторговых расчетов за российский экспорт;

охлаждение потребительского спроса в России на фоне повышения ключевой ставки Центрального банка до 15% привело к снижению спроса на импорт;

положительное сказалось и закрытие спекулятивных валютных позиций.

– Предполагаем, что рубль уже исчерпал основной потенциал к укреплению. Дальнейшее значительное снижение курса доллара к рублю с текущих уровней выглядит маловероятным, – считает Александр Потавин. – В декабре расходы госбюджета обычно растут, что обеспечивает приток значительного количества рублей на внутренний валютный рынок. Под конец года импортеры обычно наращивают закупки импорта под рождественские подарки россиян. Сезонно в декабре растет спрос на импорт, а при курсе 88 руб. за доллар платежеспособность рублевых доходов в валютном измерении повысилась на 13-15% по сравнению с октябрьским курсом доллара.

Эксперт добавляет, что с середины октября цены на нефть снизились почти на 15%, усиливаются вторичные санкции на основных клиентов России. Поэтому в декабре можно ждать снижения поступления валютной выручки на 10-15% относительно уровней, которые были в октябре-ноябре. Отсюда можно предположить, что дальнейшего усиления курса рубля мы пока не увидим.

– Шансы на то, что доллар снова опустится в район 70 руб., крайне низки, – уверен эксперт. – Это можно объяснить тем, что госбюджету России невыгоден сильный курс рубля на 2024 год. Расходы федерального бюджета, как ожидается, вырастут с 29 трлн руб. в 2023 году до 36,7 трлн руб. в 2024 году. Как известно, каждый рубль прироста курса доллара приносит в бюджет около 100–120 млрд руб. дополнительных годовых доходов. И можно сказать, что слабая нацвалюта – сейчас один из основных источников дополнительных доходов. На наш взгляд, стабилизация курса USD/RUB до конца года в районе 88-95 руб. – это наиболее вероятный сценарий. Этот период относительной стабильности российской валюты может продолжаться вплоть до президентских выборов в марте 2024 года.