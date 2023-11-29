Три иркутянина вошли в число лучших молодых предпринимателей России

Конкурс «Молодой предприниматель России» проходит с 21 ноября по 3 декабря в Доме молодежи (55-й павильон) на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В конкурсе «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» принимали участие жители нашей страны в возрасте от 14 до 35 лет, которые уже смогли проявить себя как предприниматели или имеют перспективную идею. Соревнования проводились в двух лигах – «Молодой предприниматель» и «Молодежь с идеями». Церемония награждения победителей прошла на площадке фестиваля.

Представители Иркутской области стали победителями в номинации «Агробизнес»: Никита Россов (первое место), Егор Филиппов (третье место). Третье место в категории «Креативное предпринимательство» среди студентов заняла Елена Митюкова.

На фестивале также стартовали очные уроки по предпринимательству. В них примут участие свыше 800 школьников и студентов. Всего же по всей стране пройдет серия из тысячи предпринимательских уроков. В рамках проекта школьников и студентов познакомят с основами предпринимательской деятельности и научат развивать свой бренд.