Свободных энергомощностей нет. Как решают проблему энергодефицита в Сибири

Юго-востоку Сибири грозит серьёзный энергодефицит уже в 2024 году, пишет «Ъ». Свободных мощностей нет, предупреждают в Минэнерго. Это ставит под вопрос развитие трёх регионов – Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, где реализуются сразу несколько масштабных проектов. Минэнерго предлагает решить проблему энергодефицита путём увеличения в несколько раз тарифов для промышленных майнеров. Отраслевые эксперты уверены, это не панацея: такое решение может привести к росту доли серого майнинга и создать опасный прецедент дискриминационного подхода к потребителям.

Тарифы для майнеров

Главная причина энергодефицита в Сибири, по мнению собеседников «Ъ», заключается в большом объеме серого майнинга (в домах, гаражах, сараях, квартирах), который использует электроэнергию под видом бытовых потребителей или вовсе незаконно подключается к сетям.

Причем в обоих случаях «серый майнинг» не только выкачивает деньги из бюджета за счет перекрестного субсидирования, но и создает прямую угрозу населению, все чаще становясь причиной пожаров. По данным «Ъ», объем нелегального майнинга в Иркутской области достигает 260 МВт, большая часть находится на юге региона.

Решить проблему «серого майнинга» могло бы введение дифференцированных тарифов, которые будут расти при увеличении объемов потребления электроэнергии. ФАС предоставил регионам такое право, однако те не спешат им воспользоваться. Пока на новое регулирование перешел только Кузбасс, а с 1 июля 2024 года дифференциацию тарифов введет Калининградская область. Новую модель планирует применить и Бурятия.

Бизнесу нужна энергия

Впрочем, майнинг – не единственная причина энергодефицита. По мнению экспертов Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), на юге Иркутской области он также связан позитивными изменениями в экономике – с переориентацией крупного бизнеса на восток, а также опережающими планами по строительству жилья. В регионе реализуются сразу несколько крупных инвестиционных проектов, планируется ввод новых объектов Восточного полигона ОАО РЖД (413 МВт в Иркутской области, 241 МВт в Бурятии и 212 МВт в Забайкальском крае), а также расширение Тайшетского алюминиевого завода «Русала» (690 МВт в Иркутской области).

Проблема энергодефицита серьезная, заявляют в Минэнерго. «Губернаторы как минимум трех субъектов – Иркутской области, Забайкалья и Бурятии – уже говорят о том, что сети не могут обеспечить выполнение всех заявок на технологическое присоединение (ТП). Идут отказы по ТП для многоквартирных жилых домов и социальных объектов», – заявил в интервью «Ъ» замглавы Минэнерго Павел Сниккарс.

Для покрытия дефицита «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) рекомендует построить новую генерацию.

Дискриминационный подход

А пока вопрос строительства новой генерации не решён, Минэнерго предлагает установить по сути заградительные тарифы для промышленных майнеров в регионах с энергодефицитом.

«Нам непринципиально, во сколько раз изменить тарифы для майнеров – в два раза, в пять или в десять. Цель – создать экономический стимул для потребителей переместиться в другое место», – отмечает Павел Сниккарс.

В «Сообществе потребителей энергии» заявляют, что для серьезно оборудованного объекта IT-инфраструктуры «переезд равносилен уничтожению».

Кроме того, эксперты указывают на опасный прецедент, поскольку до сих пор отрасль строилась на принципах недискриминационного подхода ко всем потребителям.

«Дифференциация тарифов по видам экономической деятельности, как минимум, противоречит принципам котлового тарифообразования, – считает директор центра исследований в электроэнергетике ИЭиРИО НИУ ВШЭ Сергей Сасим. – Установление высоких тарифов, целью которых является не увеличение инвестиций, а сдерживание роста потребления, не имеет аналогов в практике отечественного тарифообразования».

По мнению эксперта ВШЭ, эффективность таких мер для стимулирования релокации бизнеса весьма сомнительна, они могут привести к уходу легального майнинга в тень.

Криптофермы уйдут в тень

Владельцы легальных криптоферм ожидаемо критикуют предложения Минэнерго, считая главной причиной ситуации плохое планирование развития энергосистемы.

Майнеры утверждают, что предупреждали регуляторов о росте дата-центров еще в 2020 году. Легальных майнеров поддерживают и энергетики Иркутской области, которые не видят проблемы в развитии отрасли. Подавляющее большинство промышленных майнеров согласовали присоединение с СО и сетевой компанией, поэтому такие центры не создают проблем для энергосистемы и незапланированного роста нагрузки, подчеркивают в «Иркутскэнергосбыте».

Легальные криптофермы, в отличие от серых майнеров, платят за электроэнергию по коммерческим ценам, а значит, субсидируют тарифы для населения. За 2021–2022 годы такие потребители в Иркутской области заплатили за услуги по передаче электроэнергии более 2 млрд руб. Объем перекрестного субсидирования в области, по оценкам «Ъ», превышает 7,7 млрд руб. в год.

По мнению экспертов, инициатива Минэнерго может заставить добросовестных игроков уйти в тень со всеми вытекающими последствиями.