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Байкальск с 2024 года начнут переводить с угольного обогрева на электрический

Систему обогрева города Байкальска планируется модернизировать – для этого запланирован перевод населенного пункта на современные электрокотельные. Соответствующие работы планируется начать уже в следующем году. Подробности рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Летом 2023 года утвердили схему теплоснабжения города. В 2026 году предполагаем выйти на другую схему теплоснабжения – заменить теплоисточник на угле на блочно-модульные электрокотельные. Реализация начнется в следующем году», – рассказал глава региона.

В настоящее время населенный пункт обогревает старая угольная котельная ныне закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которая изношена более чем на 70 %. Данный объект является муниципальной собственностью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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