Гора Соболиная вошла в список самых популярных горнолыжных трасс России

Подробный гид с информацией о самых популярных горнолыжных курортах и комплексах создали в России. В список попала Гора Соболиная, следует из данных портала Russia.Travel.

«Здесь 11 трасс всех уровней сложности (есть даже черная), их общая длина – около 15 км, перепад высот – 470 м. Имеется отдельный учебный склон, зоны для фрирайда и сноупарк с трамплинами. Вечером трассы освещаются», – говорится в описании курорта.

Гора Соболиная расположена в городе Байкальске – отсюда открывается прекрасный вид на озеро Байкал.

Кроме иркутских, в список попали и другие сибирские трассы – Бобровый лог в Красноярске, Шерегеш в Кузбассе, а также алтайские Телецкий и Манжерок.