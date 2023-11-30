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Курс 88–90 за доллар устраивает всех

«Область 88–90 за доллар удовлетворяет и покупателей, и продавцов валютного рынка, завязанных на реальный сектор экономики. Правда, спекулянтам хотелось бы больше волатильности», – отмечают в своём отчёте аналитики БКС Мир инвестиций.

Они добавляют, что укрепление рубля остановилось на нижней границе диапазона, но круглую цифру 90 можно будет увидеть уже в декабре.

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– Налоговый период прошел, в последний месяц года увеличиваются госрасходы и потребительские траты, а это играет за техническое восстановление перепроданных инвалют, – подчеркивают эксперты. – Финансовые власти, безусловно, будут учитывать фактор значительно окрепшего рубля при принятии решения по ключевой ставке 15 декабря. Девальвация оказала серьезное влияние на скачок инфляции. На фоне стабилизации курса ЦБ может задуматься над необходимостью дальнейшего сильного ужесточения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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