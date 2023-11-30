Иркутский производитель гофрокартона увеличил выработку в полтора раза благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Компания «Центр упаковки Иркутск» завершила фазу активного участия в национальном проекте «Производительность труда». Результаты оказались значительно лучше прогнозных: целевым показателем по приросту выработки упаковки из гофрокартона было 20%, в реальности удалось добиться увеличения по этому показателю на 49%.

«Компания является основным поставщиком упаковки для многих региональных производителей и розничных сетей. Увеличение выработки и производительности на этом предприятии, таким образом, косвенно влияет на всю сферу пищевой промышленности и торговли продуктами питания, ускоряя процесс доставки продукции в целом», — сказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Наталья Гершун

Если выработку команде предприятия удалось увеличить, то по другим ключевым показателям сотрудники компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Приангарье), наоборот, добились снижения. Так, к концу активной фазы участия в национальном проекте время протекания производственного процесса уменьшилось на 71%, а объёмы незавершённого производства — на 83%. Тренеры РЦК провели обучение 15 сотрудников, двое из которых получили сертификаты внутренних инструкторов по бережливому производству.

«В процессе реализации мероприятий нацпроекта мы предложили переместить часть оборудования, и это не только положительно повлияло на увеличение выработки, но и позволило (в некоторой степени даже неожиданно) освободить место для организации нового производства — выпуска изделий из вспененного полистирола. Это отличная иллюстрация, что потенциал изменений, который привносит нацпроект на производства, зачастую больше даже того, что на старте видят опытные эксперты в бережливом производстве», — говорит руководитель Регионального центра компетенций Андрей Савченко.

Согласно рейтингу участников проекта за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ, Иркутская область входит в группу лидеров. Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

Напомним, в октябре число предприятий-участников нацпроекта в Иркутской области увеличилось до 60. Участие в национальном проекте для них является бесплатным.

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