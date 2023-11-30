Иркутская область стала вторым по популярности направлением для путешествий по Сибири

Сервис бронирования отелей МТС Travel с помощью Big Data МТС изучил путешествия россиян в регионы Сибирского федерального округа в 2023 году. Иркутская область стала вторым по популярности регионом для путешествий по Сибири – на неё приходится 21% всех поездок в Сибирь среди жителей других федеральных округов.

Среди туристов несибирских регионов наибольшей популярностью Иркутская область пользуется у путешественников из Забайкальского края – они совершили 18% от всех поездок за первые 10 месяцев 2023 года. Еще 16% путешественников приехали в Приангарье из Бурятии, из Москвы и Московской области – 13%. Ещё 7% поездок приходится на долю жителей Якутии и 5% – Амурской области.

В целом турпоток в Сибирь за 10 месяцев 2023 года вырос почти на 8% год к году. А самым популярным регионом Сибири у путешественников в этом году является Новосибирская область, на нее пришлась четверть поездок по СФО без учета поездок самих сибиряков.

В среднем путешественники задерживаются в Сибири на 4 дня. По данным сервисов МТС Travel и Bronevik.com, туристы, как правило, селятся в отелях и мини-отелях — 81% от всех бронирований пришлось на такой тип объектов. Еще 9% бронирований приходится на апартаменты, 6% — на хостелы, остальные бронирования распределились между гостевыми дома, турбазами и прочими объектами. Среди отелей наибольшей популярностью пользуются объекты категории “три звезды”.

Более половины бронирований в Сибири (53%) в январе-октябре сделали бизнес-путешественники. Новосибирск стал одним из самых популярных городов для командировок в СФО. При этом в Иркутской области в лидерах по приросту бизнес-бронирований в 2023 году оказался город Усть-Кут. Треть всех бизнес-бронирований в Сибири – больше всего, в региональных центрах – были сделаны с захватом выходных дней.

«На фоне роста внутреннего туризма популярность Иркутской области объяснима – в регион жители России едут, чтобы посетить Байкал. Кроме этого, Сибирь – одно из важных направлений для бизнес-путешествий из-за наличия большого количества производственных предприятий и проведения здесь различных деловых форумов. И мы заметили тренд, что многие командированные стали чаще продлевать деловые поездки на выходные дни, чтобы осмотреть достопримечательности региона. А чтобы гости Приангарья могли с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, мы усиливаем мобильную сеть в наиболее популярных туристических локациях», – говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.