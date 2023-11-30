Ждем трубу. Как газификация Сибири поможет природе и бизнесу

К 2028 году магистральный газ должен прийти в Красноярск, к 2032-му – в Бурятию и Забайкалье. Когда труба дотянется до Приангарья? Какие крупные инвестпроекты в регионе невозможно реализовать без газа? Готовы ли к переходу на «голубое топливо» энергетики? И кто заплатит за переход? Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола «Газификация СФО: проблемы и возможности», который прошел в конце ноября в Общественной палате РФ. Портал SIA.RU записал ключевые цитаты спикеров.

«Устойчивое развитие невозможно без газификации»

Председатель Комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ Елена Шаройкина, приветствуя участников круглого стола: представителей власти, бизнеса, науки, общественности, – отметила чрезвычайную актуальность темы. По ее словам, устойчивое развитие сибирских регионов без газификации сегодня просто невозможно.

– Мы рассматриваем эту проблематику с точки зрения реализации федерального проекта «Чистый воздух», выполнения бизнесом обязательств по созданию в регионах экологического благополучия. Так или иначе, это напрямую связано с социально-экономическим развитием региона, с развитием бизнеса, промышленности.

«Не нужно сидеть и ждать трубу»

Газификация сибирских регионов напрямую зависит от строительства газопровода «Сила Сибири-2». По плану, в Красноярский край магистральный газ должен прийти в 2028 году, в Бурятию и Забайкалье – в 2032-м. При этом Александра Полина, заместитель директора департамента развития газовой отрасли Минэнерго России, призвала региональные власти быть активнее уже сейчас.

– Не нужно сидеть и ждать, когда «Газпром» построит трубу. Точные сроки строительства пока непонятны, потому что нет договоренности по экспорту с китайской стороной. Но уже сейчас нужно проводить работу в регионах, заниматься разработкой топливно-энергетических балансов. Труба придёт – но кто потребители? Кто будет готов перейти на более дорогой природный газ? Кто заплатит межтарифную разницу, кто оплатит модернизацию оборудования? Перевести угольную ТЭЦ на газ – это не просто поменять форсунки, это очень затратное мероприятие. Всё нужно оценить.

Представители «Газпрома» сейчас проводят большую работу во всех регионах Сибири и Дальнего Востока по корректировке генеральных схем газоснабжения, газификации. Регионам нужно плотно работать с «Газпромом» в части включения тех потребителей, которых они действительно хотят видеть в этой схеме, которых хотят газифицировать. Эти схемы пересматриваются не так часто – как «Газпром» «нарисует» гидравлику, так труба и пойдет, так и будет построена. Важно работать и с потенциальными инвесторами, искать точки роста, где возможно наибольшее потребление природного газа в регионе.

«Газификация – вопрос не только экологии»

Максим Корольков, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» (реализуется с 2019 года), рассказал, что в Сибири проблема качества воздуха связана не только с деятельностью крупных промышленных предприятий, но и – в зимний период – с выбросами частного сектора и ТЭЦ.

– Наравне с мероприятиями по снижению выбросов промышленных предприятий мы особое внимание уделяем вопросам газификации ТЭЦ и частных домовладений: вопросы качественного воздуха без качественного изменения используемого топлива не решить. Например, Иркутская область обладает собственными разведанными месторождениями газа, при этом уровень газификации крайней низок. Надо приложить серьёзные усилия, чтобы задача чистого воздуха в те сроки, которые обозначил президент, – до 2030 года – была решена. Без перевода с угольного отопления на газовое это практически невозможно.

При этом мы понимаем, что газификация – это вопрос не только экологии. Это – социально-экономическое развитие территорий. Как быстрее, дешевле, эффективнее провести эту работу, может знать только регион. В Забайкальский край, например, магистральный газ должен прийти только в 2032 году, но губернатор принял очень непростое решение: газифицировать здесь и сейчас, за счет сжиженного газа. Нагрузка на региональный бюджет колоссальная. Но, когда придет труба, Чита будет готова к приему газа, жители будут готовы.

«Газификация населения в Иркутской области – 1,36%»

Газификация населения Приангарья, по данным фактического топливно-энергетического баланса региона, составляет пока всего лишь 1,36% – при среднероссийском значении 73%. Такие цифры привел Роман Колесов, первый заместитель губернатора Иркутской области.

– Мы, как и коллеги в Красноярском крае, ждем большую трубу. А пока ведем работу с «Газпромом»: подписали соглашение по газификации населенных пунктов, которые расположены рядом с Ковыктинским месторождением. Параллельно активно работаем по подпрограмме газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области на 2019-2025 годы.

В Братске, например, направили свои усилия на снижение вредных выбросов в атмосферный воздух от работы автомобильного транспорта. В текущем году за счёт средств федерального бюджета в объёме 555 млн руб. приобрели 36 газобаллонных автобусов большой вместимости. Жители видят, благодарят, выбросы в атмосферу снижаются. За счёт областного бюджета в объёме 68,9 млн руб. приобрели еще семь единиц транспорта – автобусы и дорожно-коммунальную технику.

«Важно точно определить объемы потребления»

Представитель «Газпрома» Марат Халилюлин также подтвердил, что работа в Иркутской области ведется. Как только в регионе появился источник газа, компания совместно с правительством Приангарья сформировала и утвердила пятилетнюю программу газификации. В неё вошли не только объекты, расположенные вдоль «Силы Сибири»: Жигаловский, Казачинско-Ленский, Киренский районы, но и, например, Усть-Кут, где работает независимый производитель газа, Иркутская нефтяная компания.

– Это очень интересный пример сотрудничества. ИНК заинтересована в поставках своего газа на внутренний рынок, потребителям в Усть-Куте. Компания строит подводящие газопроводы от своего месторождения, а «Газпром» – в рамках обязательства единого оператора газификации – должен будет построить сети газораспределения до потребителей.

Что касается перспектив, то ключевое в работе с регионами для нас – очень точно определить объёмы потребления. При переходе на газ мы сталкиваемся с тем, что на этапе обсуждений все очень заинтересованы, а когда доходит до необходимости тратить реальные деньги – темп снижается.

На Дальнем Востоке у нас уже есть магистральный газопровод, который связал с сахалинские месторождения с Владивостоком. И потребители пока появляются не так быстро. На этапе проектирования газопровода заявок было очень много, но эти проекты так и остались на бумаге. В Сибири мы хотели бы преодолеть эту ситуацию и максимально детально проработать с регионами тех потребителей, которые действительно нуждаются в газе.

«Усолью нужен 1 млрд кубометров газа в год»

Газ в Иркутской области ждут многие крупные предприятия: «голубое топливо» может подстегнуть развитие инвестиционных проектов. Одним из главных потенциальных потребителей газа является Усолье-Сибирское, где на бывшей площадке «Усольехимпрома» создается Федеральный центр химии.

Как рассказала директор департамента химической промышленностями Минпромторга России Дарья Шевякина, первоочередная задача проекта – восстановить производства на новом уровне, сделать так, чтобы они были максимально экологичными, современными, давали стимул для развития социальной инфраструктуры, города и региона в целом.

Подробнее о возрождении города химиков рассказал руководитель проекта по созданию Федерального центра химии «Усолье-Сибирское» Александр Герасимов. По его словам, первые производства – а всего их планируется 50 – запустят уже в декабре 2027 года, а на полную мощность ФЦХ выйдет к 2036 году.

– Это будет полноценный химический комплекс, в котором будет создано около 10000 рабочих мест. Проект значим не только для города, региона, но и для страны: он позволит России стать импортонезависимой по многим критически важным направлениям, станет важным вкладом в достижение суверенитета в сфере химии.

Для успешной реализации проекта необходим газ – как для выработки электроэнергии и пара в интересах химического кластера, так и в качестве сырья – в частности, для производства аммиака, ацетилена, синтез-газа. По нашим расчетам, ФЦХ нужно будет около 1 млрд кубометров «голубого топлива» в год.

«Хотим понимать дату газификации региона»

Газификация даёт большой мультипликативный эффект по развитию других отраслей, считает Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию Эн+. По его словам, региональному бизнесу, энергетикам сегодня крайне важно понять, когда в Иркутскую область придет магистральный газ – такой информации пока нет. А дата газификации необходима – чтобы определиться с дальнейшей стратегией.

– Газификация энергообъектов Иркутской области является неотъемлемой частью экологической, климатической стратегии Эн+. Компания много инвестирует в модернизацию своих угольных ТЭЦ. Это и модернизация газоочистного оборудования (мы ставим новые дорогостоящие электрофильтры), и переход на низкосернистые угли (мы сократили выбросы по сере в два раза).

Своих показателей по федеральному проекту «Чистый воздух» компания достигает. Но в целом в регионе достижение целей невозможно без газификации, без доведения магистрального газа до основных крупных эмитентов загрязняющих веществ. С учетом того энергодефицита, который мы имеем в регионе, оставаясь на существующем угольном топливе, достичь этих целей за оставшиеся до 2030 года семь лет не получится.

Сегодня нам хотелось бы понимать дату газификации региона – и, исходя из этого, выбрать одну из стратегий – газовую или угольную. Если газа не будет, надо это сказать. Тогда мы выбираем угольный сценарий, и компания совместно с государством готовит соответствующий комплексный план по модернизации существующих теплоисточников и, возможно, строительства новых. Если же государство четко говорит, что газ будет, пусть даже и в 2030-2032 годах, то нужно это зафиксировать и готовиться к этим срокам с точки зрения колоссальных инвестиций в переоборудование станций.

Газификация, разумеется, дает колоссальный эффект. По нашим оценкам, перевод на газ позволит снизить совокупно выбросы более чем на 80%. В том числе на 100% мы уйдём от золы и серы. Это даст возможность увеличить производственные мощности и генерацию тепла, электроэнергии без дополнительных нагрузок на атмосферный воздух. Переход на газ повлияет не только на экологию, но и на развитие региона в остальных секторах: транспорт, газохимия и так далее.

«Перевод ТЭЦ на газ обойдется в 120-140 млрд рублей»

Газовый сценарий в Эн+ уже активно прорабатывают. Как рассказал Илья Бриллиантов, заместитель генерального директора «Евросибэнерго», компания намерена перевести на «голубое топливо» семь станций.

– Общий объем потребления газа по этим ТЭЦ, мы рассчитываем, будет около 8 млрд кубометров, что мы уже сообщали нашим коллегам из «Газпрома». Предварительные инвестиции в технологическое перевооружение составят порядка 120-140 млрд рублей. У нас уже сформирована предварительная поэтапная программа: мы понимаем, какие станции и в какой последовательности планируем переводить в зависимости от осенне-зимних режимов работы наших энергоустановок.

Основная трудность перехода в том, что газ существенно дороже угольного топлива – примерно на 77%. Это дополнительная нагрузка на бюджет. Тарифная составляющая будет, скорее всего, компенсироваться через региональный тариф, утверждённый ФАС. Что касается капитальных инвестиций, то здесь мы рассчитываем на поддержку государства. Это большие деньги. Если проект будет экономически эффективен, мы будем вкладывать и собственные средства.

«Надеяться на большой газ из «Силы Сибири-2» не стоит»

«Ложку дегтя» в обсуждение добавил Валерий Сенников, директор Института систем энергетики Сибирского отделения РАН. По словам ученого, ждать «большую трубу», которая решит все проблемы, бессмысленно. Магистральный газопровод «Сила Сибири 2» не будет строиться до тех пор, пока не будет заключено соглашение о продаже газа в Китай.

– Во-первых, надо понимать, что этот газопровод – экспортный, и надеяться на большой газ из него нам не стоит. Газ нужно подавать в Китай, замещать европейский рынок. Во-вторых, газ в нем – в отличие от газа с Ковыктинского месторождения, которое находится в Иркутской области, – объединенный, развивать на нем химию невозможно, использовать его будет очень дорого, неподъемно для наших предприятий.

Если мы ставим задачу большого газа в Иркутской области, то он – только на Ковыктинском месторождении. Там газ является многокомпонентным. Это позволит развивать химию, а после использовать «голубое топливо» на энергетику для населения и для других целей. Это даст возможность, в том числе, иметь более дешевый газ для малых слоев населения, так называемой «малой энергетики».