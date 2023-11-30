Поврежденный в Усть-Куте мост восстановили спустя 10 лет

Мост через реку Куту восстановили в Усть-Куте. Объект был поврежден еще в 2013 году – завершить реконструкцию получилось спустя 10 лет. Подробности рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«В 2013 году мост повредило ледоходом, рухнул пролет. Долгие годы никто не верил, что его восстановят. Жители поселка Закута, микрорайона Приленский и 29 садоводств были вынуждены добираться в центральную часть города объездным путем, делая крюк длиной в несколько километров», – пояснил глава региона.

Приангарью удалось получить поддержку Федерального дорожного агентства и начать работы. Реконструкция моста шла практически круглогодично. Работы провели по поручению президента страны в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Ремонт осуществляла дорожная служба Иркутской области. Ее специалисты установили две береговые и шесть русловых опор, сделали семь пролетов, протяженность каждого из которых составляет 24 метра.

Проведена гидроизоляция конструкций, армирование и устройство защитного слоя проезжей части. Уложено асфальтобетонное покрытие, сделано наружное освещение. С обеих сторон моста смонтированы лестничные сходы, переустроены линии электропередач и связи.