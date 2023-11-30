Поврежденный в Усть-Куте мост восстановили спустя 10 лет

Мост через реку Куту восстановили в Усть-Куте. Объект был поврежден еще в 2013 году – завершить реконструкцию получилось спустя 10 лет. Подробности рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«В 2013 году мост повредило ледоходом, рухнул пролет. Долгие годы никто не верил, что его восстановят. Жители поселка Закута, микрорайона Приленский и 29 садоводств были вынуждены добираться в центральную часть города объездным путем, делая крюк длиной в несколько километров», – пояснил глава региона.
Приангарью удалось получить поддержку Федерального дорожного агентства и начать работы. Реконструкция моста шла практически круглогодично. Работы провели по поручению президента страны в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ремонт осуществляла дорожная служба Иркутской области. Ее специалисты установили две береговые и шесть русловых опор, сделали семь пролетов, протяженность каждого из которых составляет 24 метра.
Проведена гидроизоляция конструкций, армирование и устройство защитного слоя проезжей части. Уложено асфальтобетонное покрытие, сделано наружное освещение. С обеих сторон моста смонтированы лестничные сходы, переустроены линии электропередач и связи.