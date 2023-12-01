Две причины, по которым ЦБ может повысить ставку в декабре

Очередное заседание ЦБ состоится 15 декабря. Ранее регулятор дал нейтральный сигнал по ключевой ставке, но допустил повышение до 16%, если инфляционное давление будет сохраняться. Эксперты БКС Мир инвестиций приводят две причины, почему этот сценарий реализуется.

1. Инфляция продолжает ускоряться

Данные Росстата показывают, что на прошлой неделе темпы роста потребительских цен ускорились до 0,33% в недельном выражении. В годовом выражении это уже 7,53%.



– Ускорение недельной инфляции было вызвано разовым фактором — домохозяйства увеличили спрос на авиабилеты в преддверии зимних праздников. Это привело к росту годовой инфляции выше 7,5% г/г, превысив потолок прогноза ЦБ 7–7,5% на конец года. В декабре годовая инфляция замедлится на фоне эффекта высокой базы (в декабре 2022 года была осуществлена 10% индексация тарифов ЖКХ), но может быть выше 7,5%, вынуждая ЦБ идти на новое ужесточение ДКП, – подчеркивают аналитики.

2. Рост экономики остается устойчивым

Оценка Минэкономразвития показывает, что в октябре экономическая активность оставалось сильной. Рост ВВП в октябре мог составить 5% г/г, за 10 месяцев 2023 г. — 3,2% г/г. Оценка Росстата может быть близка к этому значению — за 9 месяцев ведомство оценило рост ВВП в 2,9%.

– Экономика замедляется медленно, несмотря на меры ЦБ, – резюмируют аналитики. – Высокие темпы роста розничного товарооборота показывают, что спрос остается сильным — скорее всего, прогнозы ЦБ (2,2–2,7%) и Минэка (2,8%) по экономическому росту будут превышены. Дополнительный шок рынка труда на фоне повышения набора в рамках осеннего призыва в армию увеличит дефицит трудовых ресурсов, поэтому зарплаты останутся важным фактором поддержки спроса и инфляции даже по мере снижения темпов роста ВВП. Сильная динамика реального сектора — еще один аргумент в пользу повышения ставки ЦБ в декабре.