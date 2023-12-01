ВТБ: спрос на кредиты и сберегательные продукты у жителей Приангарья продолжил рост

Банк ВТБ по итогам девяти месяцев 2023 года увеличил кредитный портфель розничных клиентов в Иркутской области на 10%, до 87,7 млрд рублей. Объем розничного кредитования за период вырос вдвое и составил 34,1 млрд рублей. Клиенты банка продолжили наращивать объем сбережений - портфель привлеченных средств частных лиц превысил 105 млрд рублей, показав положительную динамику в 13%.

За три квартала текущего года частные клиенты банка оформили в ВТБ в общей сложности 46 тысяч розничных кредитов. Это в 1,3 раза больше, чем, чем за тот же период 2022 года и на 17% – больше, чем в успешном для кредитования постковидном 2021 году. С января по сентябрь 2023 года суммарный объем кредитования составил 34,1 млрд рублей, увеличившись год к году вдвое.

Более половины объема выдач – 55% (19,2 млрд рублей) – приходится на кредиты наличными, еще 40% (13,4 млрд рублей) – на ипотеку. Самый большой темп роста в этом году показали автокредиты: общий объем сделок составил около 1,6 млрд рублей, что почти в три раза больше чем с января по сентябрь 2022 года. Жители региона оформляли классические кредиты на покупку авто, а также кредиты наличными под залог автомобиля.

Жители Иркутской области использовали текущую экономическую ситуацию и в период роста ставок размещали свободные денежные средства в депозиты. Объем средств населения на счетах в банке за 9 месяцев 2023 года увеличился на 13% и превысил 105 млрд рублей. В объеме средств клиентов большую долю занимают классические сберегательные инструменты (вклады и накопительные счета). Их объем вырос на 4% до 78,6 млрд рублей. Объем вложений в инвестиционные инструменты за три квартала увеличился в полтора раза и составил 26,9 млрд рублей.

«Политика регулятора по снижению инфляционных рисков в экономике привела к тому, что в третьем квартале мы наблюдали устойчивый спрос как на кредиты, так и на депозиты. С одной стороны, заемщики стремились реализовать свои планы на уже одобренных условиях, что позволило сохранить комфортные платежи по кредиту. Поэтому клиенты активно оформляли кредиты, особенно ипотечные и на покупку авто. В то же время вкладчики в период высоких ставок получили возможность увеличить доход от сбережений. В четвертом квартале мы ожидаем, что розничное кредитование замедлится вследствие действий Банка России», - прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области – вице президент банка Александра Макарова.