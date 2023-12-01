Форум креативных индустрий пройдет в Иркутске

Что такое креативные индустрии, как сделать бизнес из творчества, а также какие меры государственной поддержки можно получить на развитие такого дела – эти и другие вопросы обсудят участники Форума креативных индустрий, который пройдет в Иркутске 2 декабря в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом рассказала директор Центра «Мой бизнес» в Иркутской области Диляра Окладникова в прямом эфире в аккаунтах Правительства региона.

– Креативные индустрии – это некое единство творчества и бизнеса. Зачастую инициаторы такого дела – люди с особым мышлением, которым нужна помощь в оформлении бизнес-плана, выборе регистрации своего дела. В этом им помогает Центр «Мой бизнес», который оказывает маркетинговую, консультационную, образовательную поддержку, предоставляет в аренду помещения для работы, готов помочь масштабировать бизнес. В прошлом году, например, меры поддержки получили более 500 таких предпринимателей, у нас сформировалось целое сообщество ремесленников, – рассказала Диляра Окладникова.

Creative Community 2023 – первая в городе площадка для обмена опытом профессионалов творческой индустрии, а также место общения с теми, для кого вы производите свой продукт.

В мероприятии примут участие представители киноиндустрии, организаторы выставок, создатели творческих площадок, авторы местных брендов, представители гастро- и медиаиндустрии. В том числе: руководитель АНО «Креативные индустрии в туризме» Юлия Рыбакова, основательница концепт-стора «Палаты» (г. Санкт-Петербург, г. Москва) Юлия Лобойка, топовый ведущий и стендап-комик Адис Маммо, организатор и куратор выставки «Трын*Трава. Современный русский стиль» Элина Туктамишева, а также представитель Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров Зульфия Даева.

Они расскажут о том, как продвигать свой бренд в России и за рубежом, как управлять креативным пространством, вести медиакомпанию, формировать личный бренд в современных реалиях и многое другое.

Кроме этого, гостей ждет дегустация блюд от бренд-шефов известных иркутских заведений, показ одежды, аксессуаров и украшений и церемония награждения премии «Человек года».

Подробная программа – на сайте Центра «Мой бизнес»: https://mb38.ru/upload/2023/11/Doc11.pdf. Регистрация по ссылке: https://b24-1hhn2e.bitrix24.site/crm_form_dviks/

Начало мероприятия – 2 декабря в 10:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102/1 (Дом молодёжи).