Инвесторы из Иркутской области обогнали по доходности Москву и Петербург

Жители Иркутской области заработали на инвестициях больше инвесторов из крупных российских городов — по данным исследования Тинькофф Инвестиций, их портфели показали самую высокую доходность в процентах (+15%) и обогнали по этому показателю даже Москву и Санкт-Петербург. Чуть больше по доходности оказались лишь инвесторы из ХМАО (доходность +15,2%). В среднем доходность российских инвесторов на первый квартал 2023 года составила +14,6%.

Особенности инвестирования российских регионов изучили аналитики Тинькофф Инвестиций в период с сентября 2022 по сентябрь 2023 года.

Примечательно, что Иркутская область показала высокую доходность, даже не входя в топ-10 регионов по числу розничных инвесторов. По данным исследования, больше половины активных российских инвесторов живут в Москве и Московской области (52%), еще 20% — в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а остальные рассредоточены по другим регионам страны. Всего среди российских инвесторов 57,6% мужчин и 42,4% женщин, причем последние начинают инвестировать все больше (в 2019 году женщин-инвесторов было только 19%). Возраст розничных инвесторов также меняется. За год выросла доля инвесторов в возрастной категории 45-55 лет: она достигла 13%.

Более половины современных российских инвесторов – это люди в возрасте от 30 до 45 лет. Чуть менее трети (27%) – это молодые люди от 20 до 30 лет. Активно инвестируют россияне с ежемесячным доходом не выше 70 000 рублей в месяц — их 33%. Четверть инвесторов зарабатывает от 70 до 200 тысяч рублей и 6% — от 200 тысяч рублей.

Активный рост в российском инвестировании в Тинькофф Инвестициях объясняют потенциалом, который увидели россияне в падении котировок многих компаний на фоне геополитической обстановки в России и в мире. «Зачастую подобные события являются драйвером для роста числа инвесторов, которые видят потенциал заработка на просадке в долгосрочной и среднесрочной перспективе. События 2022 года переориентировали стратегии российских инвесторов в сторону защитных инструментов и краткосрочных стратегий. Заметно выросла доля инвестиций в драгметаллы и облигации (причем как корпоративные, так и государственные)», — прокомментировал руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров.

В качестве инвестиционных стратегий россияне выбирают вложения в отечественные акции (45%), облигации (28%) и ETF (7,2%). В биржевое золото и серебро инвестируют 0,8%. Основные инвестиционные инструменты в портфелях жителей России — обыкновенные акции Сбербанка и Газпрома, им отдают предпочтение 4,9% и 3,8% соответственно. Также в тройке лидеров акции Яндекс (2,6%).