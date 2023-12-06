Госдума приняла закон о социальных вкладах

На них могу рассчитывать граждане, получающие соцподдержку. Об этом говорится на сайте ГД.

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым малообеспеченные граждане, получающие социальную поддержку от государства, смогут открывать в банках социальные вклады или социальные счета на сумму до 50 тыс. рублей.

Согласно законопроекту социальный вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления.

Открыть такой вклад или счет можно будет только онлайн через портал «Госуслуги» на год с возможностью пролонгации, но при условии, что вкладчик продолжает получать помощь от государства как малоимущий.

Все операции по социальному банковскому счету должны осуществляться только в рублях с использованием карты «Мир».

Банкам будет запрещено взимать плату за открытие и ведение социального счета, предоставление карты и совершение операций по счету в пределах 15 тыс. рублей в месяц.