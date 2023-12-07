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Восьмиклассница устроила стрельбу в одной из школ Брянска

Фото из Telegram-канала Александра Богомаза

Погибли двое детей, стрелявшая одна из них.

«Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 г. Брянска. Одна из учениц пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них – стрелявшая девочка», – пишет губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Известно, что ранены пятеро детей, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих – средней, все доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. На месте работают оперативные службы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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