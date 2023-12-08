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Майнерам будут ограничивать режим потребления электричества в Иркутской области

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Майнинговую нагрузку включили в графики временного отключения потребления электрической энергии в Иркутской области – такая практика в регионе применена впервые, рассказали в правительстве Приангарья.

«По согласованию с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и Иркутским РДУ – филиалом АО «СО ЕЭС» крупнейшая электросетевая организация региона ОАО «Иркутская электросетевая компания» утвердила графики аварийного ограничения, которые предусматривают первоочередное отключение потребителей с майнинговой нагрузкой в случае возникновения аварийных ситуаций», – пояснил министр жилищной политики и энергетики Приангарья Анатолий Никитин.

Власти отмечают, что доля «серого» майнинга в Иркутской области сокращается. Чтобы улучшить показатели еще больше, в регионе регулярно вводятся новые меры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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