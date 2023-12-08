Банк «Приморье» проводит акцию «Новогодний кешбэк» для всех держателей карт

В преддверии нового года Банк «Приморье» дарит дополнительный кешбэк всем держателям карт.
Период проведения акции – с 01.12.2023г. по 31.01.2024 г.
Правила начисления кешбэка
В период акции для держателей карт Банка «Приморье» будет начислен повышенный кешбэк в размере 5% за покупки в следующих категориях:
- Маркетплейсы (MCC 5262, 5300),
- Кинотеатры (MCC 7829, 7832),
- Театры (MCC 7922),
- Парки отдыха и развлечений, зимний отдых (7996).
Условия для начисления кэшбэка
- Минимальная сумма безналичных операций (покупок) по карте – 5000 руб.
- Максимальная сумма ежемесячного кэшбэка, выплачиваемого в рамках акции 2000 руб.
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