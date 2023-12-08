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Банк «Приморье» проводит акцию «Новогодний кешбэк» для всех держателей карт

В преддверии нового года Банк «Приморье» дарит дополнительный кешбэк всем держателям карт.

Период проведения акции – с 01.12.2023г. по 31.01.2024 г.

Правила начисления кешбэка

В период акции для держателей карт Банка «Приморье» будет начислен повышенный кешбэк в размере 5% за покупки в следующих категориях:

  • Маркетплейсы (MCC 5262, 5300), 
  • Кинотеатры (MCC 7829, 7832),
  • Театры (MCC 7922),
  • Парки отдыха и развлечений, зимний отдых (7996).

Условия для начисления кэшбэка

  • Минимальная сумма безналичных операций (покупок) по карте – 5000 руб.
  • Максимальная сумма ежемесячного кэшбэка, выплачиваемого в рамках акции 2000 руб.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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