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«Будем привлекать инвестиции в Иркутскую область»

«У нас в регионе огромный потенциал для развития сельского хозяйства, несмотря на то, что мы находимся в Сибири», считает директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

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По её словам, Иркутскому филиалу банка всегда было сложно конкурировать с филиалами аграрных субъектов.

– Они демонстрируют большие темпы бизнеса, чем мы. Но мы решили подойти к этому вопросу системно: защитили стратегию развития бизнеса в Иркутской области перед руководством банка и теперь будем привлекать инвесторов на нашу территорию для развития крупных проектов в сфере АПК из других субъектов РФ.

В эксклюзивном интервью Газете Дело Наталья Баркова рассказала, зачем региону инвесторы с запада России? Почему экспортное направление сейчас в фокусе внимания? Какие проблемы мешают иркутским фермерам? И как удержать молодые кадры на селе?

Полностью интервью с Натальей Барковой вы сможете уже прочитать в ближайшее время, а пока мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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