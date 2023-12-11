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Binance прекратит операции с рублем в системе P2P

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Биржа уходит из России и переходит на новую платформу CommEX. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Следуя решению об уходе из России и продажи бизнеса компании CommEX, Binance P2P прекратит поддержку российского рубля», – сообщили в пресс-службе.

Под блокировку с 1 января 2024 года попадут следующие пары:

  • USDT/RUB,
  • BTC/RUB,
  • FDUSD/RUB,
  • BNB/RUB,
  • ETH/RUB,
  • BUSD/RUB
  • RUB/RUB.

При этом пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с российским рублем на платформе CommEX. Туда можно перевести свои активы из Binance.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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