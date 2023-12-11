Binance прекратит операции с рублем в системе P2P

Биржа уходит из России и переходит на новую платформу CommEX. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Следуя решению об уходе из России и продажи бизнеса компании CommEX, Binance P2P прекратит поддержку российского рубля», – сообщили в пресс-службе.

Под блокировку с 1 января 2024 года попадут следующие пары:

USDT/RUB,

BTC/RUB,

FDUSD/RUB,

BNB/RUB,

ETH/RUB,

BUSD/RUB

RUB/RUB.

При этом пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с российским рублем на платформе CommEX. Туда можно перевести свои активы из Binance.