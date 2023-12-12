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Шесть мотивирующих тезисов от Ильи Авербуха

Илью Авербуха, одного из «звёздных» спикеров Альфа Конфы, большинство из нас знает в первую очередь как знаменитого фигуриста. Но в этот раз он выступал перед зрителями как предприниматель, который 20 лет назад начал в России свой бизнес, связанный с проектами крупных ледовых шоу. Его «программа» для многих участников мероприятия стала показательной, а Газета Дело записала основные тезисы спортсмена и бизнесмена.

<p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров

1. Терпение и целеустремлённость обязательно приведут к победе

Как рассказал Илья, он не хотел быть фигуристом, но это было предопределено его мамой ещё до рождения сына. 

– Меня выгоняли из всех групп фигурного катания, и тогда мама решила, что будет тренировать меня сама. Микробиолог по профессии, всё, что она знала об этом виде спорта, что надо держать спинку, тянуть ноги и сильнее толкаться. Я катался на дворовой «коробке», надо мной смеялись все пацаны, которые гоняли рядом в хоккей, но у меня не было выбора. В итоге, я всё-таки попал в фигуристы. И, конечно, сейчас я всегда говорю спасибо своей маме, потому что я бы не стоял перед вами на сцене Альфа Конфы, если бы не её упорство, настрой, вера в меня и в то, что всё правильно. Именно это плюс терпение и целеустремлённость помогли мне состояться как спортсмену и как предпринимателю.

2. Не надо бояться конкуренции, по факту – это просто рост рынка

По словам Ильи, через 12 лет после старта его проекта ледовых шоу из него стали уходить люди и создавать похожие программы. У него были опасения, что это подорвёт его бизнес, но он устоял, удержал свои позиции, а рынок при этом вырос, потому что если есть качественная конкуренция, то зрители хотят и пытаются увидеть разные проекты.

– Не надо бояться конкуренции. Особенно, если вы можете сохранить своё лицо, если у вас есть история и вы работаете с чётким пониманием ниши, в которой вы – лучшие. Не бойтесь того, что вы что-то придумали, создали, раскрутили, а 15 компаний быстро подхватили вашу идею и начали снимать сливки. Вы всё равно впереди, потому что вы были первым.

<p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров

3. В любом деле нужна эксклюзивность, «фишка»

В своём выступлении Илья отметил, что сейчас на ледовом рынке – «полная каша»: все спортсмены танцуют у всех, причём с теми же самыми движениями и эмоциями, только костюмы меняются.

– Отчасти, именно поэтому я и пошёл в режиссуру, и появилась история создания ледовых спектаклей – даже если фигуристы уходят в другие шоу, у меня есть то, что отличает нас от всех остальных. Один из таких спектаклей – это «Ромео и Джульетта», премьеру которого мне очень хотелось показать в Вероне. Причём это были не просто амбиции, а большая мотивация для коллектива – все загорелись, поверили в эту идею и сплотились в её достижении. Я два года шёл к реализации этой мечты, несмотря на многочисленные трудности, мы откатали этот спектакль в Вероне, правда, заработать на этом не получилось, хотя, конечно, я очень хотел. Но эта история навсегда осталась в нас и является своеобразным очень важным якорем для команды.

<p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров

4. Бизнес – это не только про деньги

Лейтмотивом всей Альфа Конфы был месседж, что бизнес – это не только про деньги. Илья также сделал акцент на этой мысли.

– У меня ни разу не было идеального совпадения, чтобы то, что мне нравится, приносило хорошие деньги. У меня есть спектакль «Анна Каренина» – он вообще коммерчески не успешный. Никто не хочет смотреть трагедию в ледовом спектакле. А я люблю его, и везде вожу и показываю за счёт того, что 10 тысяч раз показал «Щелкунчик», который хорошо продаётся. Вообще я считаю, что в бизнесе должен быть какой-то проект-мечта, но рядом – то, что его «кормит».

<p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров

5. Не бойтесь поражений, это возможности для роста

Илья напомнил, что в спортивной карьере выиграл все существующие турниры в танцах на льду, кроме Олимпийских игр, где стал только вторым. Но для спортсменов второе место на Олимпиаде – это всё равно, что двадцать второе, здесь есть только первое место.

– При этом я продолжаю жить, ничего ужасного со мной не случилось. Я не просыпаюсь каждое утро с ощущением, что я лузер, и всё было зря. Это всего лишь этап жизни. Он прошёл, в нём есть свои плюсы, мне есть, что рассказать и что преодолеть. Поэтому не бойтесь проигрывать. Нужно идти дальше и искать новую мотивацию для развития. Поражения – это возможности для роста.

<p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров

6. Не надо быть хорошим для всех

Невозможно быть «отцом родным» для каждого человека в коллективе, как бы ты ни старался, уверен Илья, так как убедился в этом на личном опыте.

– Если человек решает, что мир крутится вокруг него, и постоянно вас шантажирует, что уйдёт, то, сколько бы вы ни создавали ему комфортных условий, всё равно он вас бросит. Поэтому, хоть я люблю и уважаю всех своих сотрудников, но ни за кем не бегаю. Если кто-то не принимает моих правил, – обнялись, расстались, остались друзьями. Главное, что есть вы, и вы – это целая Вселенная. Остальные могут быть на вашей орбите и сходить с неё в определённые моменты. Но если бы в команду решил вернуться человек, у которого хорошие достижения, я бы его опять принял. Абстрагировался от «ты меня предал», потому что мне нужны профессионалы. Я считаю, нужно быть гибче, где-то наступить на собственное эго, убрать личное и работать на результат.

Альфа Конфа

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Альфа-Банк запустил серию мероприятий для бизнеса в совершенно новом формате – Альфа Конфа. Банк не просто позвал топовых спикеров, но дал возможность предпринимателям быть полноценными участниками, организуя креативный нетворкинг и пространство для создания интересных бизнес-идей. На мероприятии в Иркутске выступили звездные предприниматели: гендиректор продюсерского агентства и олимпийский чемпион по фигурному катанию Илья Авербух, владелец digital-агентства Nectarin и платформы для привлечения инвестиций Евгений Гаврилин, основатель проекта «ВкусВилл. Практика» Евгений Щепин, психолог, ментор и бизнес-коуч высшей категории МСС Наталия Долина и эксперт по невербальной коммуникации Михаил Дементьев. В своих выступлениях спикеры фокусировались на актуальных проблемах предпринимателей: как выстроить стратегию в новых реалиях, где найти точки опоры в условиях неопределенности, что такое правильное решение в бизнесе и как его найти, как работать без выгорания и достигать большего, несмотря на ошибки.

<p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Илья Авербух. Фото: Андрей Фёдоров</p>
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«Это мощный инструмент». Как язык тела влияет на успех бизнеса
«Ты все делаешь не так. Продолжай!». Евгений Гаврилин – о нео-предпринимательстве
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