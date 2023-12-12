Новости

«Это мощный инструмент». Как язык тела влияет на успех бизнеса

«Язык тела может вас подвести, а может – стать вашим другом, союзником и помогать в деловой коммуникации и личной жизни», – убежден эксперт по невербальной коммуникации, автор концепции «Кинетический интеллект» Михаил Дементьев. На Альфа Конфе в Иркутске он рассказал предпринимателям, как язык тела помогает добиваться успеха.

Главное – опора

<p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров

По словам Михаила Дементьева, лишь 7% в потоке информации, в коммуникативном акте между людьми приходится на слова. 93% информационного потока составляет то, что мы считываем с тела: силуэта, позы, мимики, жестикуляции. Именно поэтому так важен кинетический интеллект: он позволяет не только понимать, кто перед вами, чего он хочет, но и регулировать свое собственное поведение и состояние, свое телесное проявление.

«Самый главный элемент – опора. Чем меньше опоры у человека, чем он менее стабилен, тем меньше он транслирует ощущения уверенности, устойчивости. Если я шатаюсь, меня легко столкнуть, прожать в переговорах: «А дайте нам ещё скидочку», «А привезите груз пораньше», «А дайте нам ещё каких-нибудь подарочков»… Как только я позволяю себе занять достаточно пространства, что-то меняется. Главное - не заиграться. Если я начну доминировать над вами, вам это вряд ли понравится».

<p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров

Интуиция живет в теле

Тело очень связано с психикой и наоборот, убежден Михаил. Мозг влияет на то, как мы проявляемся через тело, как перемещаемся, с какой скоростью, сколько пространства занимаем, есть ли у нас зажимы. «Чего я достоин, кого я боюсь, чего я хочу – всё это – и особенно интуиция – живет в теле. Самое главное – понять, где именно, и услышать, как в определенный момент она начнет буквально нашептывать вам: «Не ходи туда, не делай так, не начинай это партнёрство».

Можно строить схемы и графики, создавать сравнительные таблицы, оценивать критерии и приходить к логически обоснованным решениям – но почему-то не принимать их. «Это и есть чуйка, интуиция. Когда я работал в крупной компании электронной и бытовой техники, говорили, что корейцы принимают решение животом. В русском языке есть выражение: «Попой чувствую». Научиться слушать свою попу – бесценно, потому что она как никто заинтересована в вашем успехе».

<p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров

А как мне вообще?

Kinesio (лат.) – «движение», intellectus – «понимание». Кинетический интеллект – это умение понимать движения, позы, силуэты, мимику других людей, а самое важное – управлять своими телесными проявлениями, формировать те впечатления, которые вам нужны в моменте: располагать к себе, создавать атмосферу доверия и уважения, быть авторитетным и уважаемым экспертом.

«Кто вы, как вы проявляетесь через тело – это и есть основа любых взаимоотношений: и личных, и деловых. Раз вы предприниматели, вы должны понимать: чем качественнее вы коммуницируете, чем качественнее сонастраиваетесь со своим собеседником, тем в итоге больше зарабатываете, тем более эффективное партнерство выстраиваете. Слушайте своё тело и понимайте, что оно вам советует».

Чтобы быть на связи со своим телом, Михаил рекомендовал завести 10 рандомных будильников в течение дня и задавать себе простой вопрос: «А как мне вообще? Можно ли что-то сделать, чтобы стало более комфортно?» Сидишь в неудобной позе – смени ее. Недостаточно воздуха, душно – открой форточку, включи кондиционер, затекли ноги – пройдись. «Когда я лично работаю с людьми, я часто вижу, что они воспринимают свое тело просто как транспорт. А это – эффективнейший инструмент».

<p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров

Ресурс – в теле

Михаил провел пару экспериментов прямо в зале. Например, попросил всех участников принять максимально неудобную позу, скрючиться, вспомнить неприятные эпизоды из жизни – связанные со страхом, стыдом, позором. «Я хотел, чтобы вы ощутили дефицитность: дефицитность кровотока, дефицитность дыхания, невозможность сдвинуться с места. Но предприниматели – люди, которые видят возможность и идут вперёд. Для этого нужен ресурс. И ресурс огромный – в вашем теле».

Михаил предложил занять позу победителей – открытую, уверенную – и снова вспомнить о плохом. Ничего не вышло: «Невозможно психике думать о чем-то негативном, когда наше тело открыто. Поэтому важно наладить соединённость со своим телом, почувствовать его, сделать своим другом, советником, усилителем смыслов в коммуникации».

Эксперт посоветовал снимать себя на видео и анализировать поведение: с какой скоростью вы двигаетесь, куда направлен вектор вашего внимания, какие адаптеры вам свойственны: прижатые к ногам руки, почесывания, поправление волос и так далее. «Начните эти проявления у себя отслеживать и корректируйте их. Они реально мешают. Важно, чтобы вам в коммуникации было легко. Потому что если легко вам – то легко и с вами».

<p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров

Альфа Конфа

Читайте также:

Шесть мотивирующих тезисов от Ильи Авербуха
12 декабря 2023
«Ты все делаешь не так. Продолжай!». Евгений Гаврилин – о нео-предпринимательстве
12 декабря 2023

Альфа-Банк запустил серию мероприятий для бизнеса в совершенно новом формате – Альфа Конфа. Банк не просто позвал топовых спикеров, но дал возможность предпринимателям быть полноценными участниками, организуя креативный нетворкинг и пространство для создания интересных бизнес-идей. На мероприятии в Иркутске выступили звездные предприниматели: гендиректор продюсерского агентства и олимпийский чемпион по фигурному катанию Илья Авербух, владелец digital-агентства Nectarin и платформы для привлечения инвестиций Евгений Гаврилин, основатель проекта «ВкусВилл.Практика» Евгений Щепин,психолог, ментор и бизнес-коуч высшей категории МСС Наталия Долина и эксперт по невербальной коммуникации Михаил Дементьев. В своих выступлениях спикеры фокусировались на актуальных проблемах предпринимателей: как выстроить стратегию в новых реалиях, где найти точки опоры в условиях неопределенности, что такое правильное решение в бизнесе и как его найти, как работать без выгорания и достигать большего, несмотря на ошибки.

<p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Альфа Конфа, Михаил Дементьев. Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Альфа Конфа 2023":
Все материалы сюжета (3)


Реклама на сайте

Альфа Конфа 2023
Шесть мотивирующих тезисов от Ильи Авербуха
«Это мощный инструмент». Как язык тела влияет на успех бизнеса
«Ты все делаешь не так. Продолжай!». Евгений Гаврилин – о нео-предпринимательстве
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес