Он спросил, сколько у главы государства двойников и как он оценивает опасность нейросетей для человечества.

14 декабря президент России Владимир Путин подвел итоги года и ответил на вопросы россиян. Всего на прямую линию поступило более 2 млн вопросов. Один из них задали при помощи нейросети, скопировавшей президента.

«Вот я смотрю, что вы можете быть на меня похожим и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек – и этим человеком буду я», – прокомментировал Путин.