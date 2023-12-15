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Студент СПБГУ задал вопрос Путину при помощи дипфейка с видео президента

Он спросил, сколько у главы государства двойников и как он оценивает опасность нейросетей для человечества.

 

14 декабря президент России Владимир Путин подвел итоги года и ответил на вопросы россиян. Всего на прямую линию поступило более 2 млн вопросов. Один из них задали при помощи нейросети, скопировавшей президента.

«Вот я смотрю, что вы можете быть на меня похожим и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек – и этим человеком буду я», – прокомментировал Путин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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